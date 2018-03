Une mystérieuse traînée rouge sur la rivière Saguenay

Une longue traînée de couleur rouge qui a fait de nombreuses apparitions sur la rivière Saguenay, à La Baie, depuis plusieurs semaines intrigue les résidents et les pêcheurs de l’endroit.

Cet étrange sillon rougeâtre a été observé à plusieurs reprises, tout près de l’ancienne usine de Port Alfred.

Le phénomène a notamment été capté sur le vif par la caméra du quai des croisières, alors qu’il était très visible.

«Cet hiver dans les villages de pêche blanche, on voyait comme du rouge sur la neige. On se demandait c’était quoi. On n’avait jamais vu ça avant. C’est comme une terre rouge sur la neige», a raconté Rémi Aubin, de l’organisme Promotion Pêche.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Ce sont surtout les pêcheurs sur glace de Grande-Baie qui ont d’abord remarqué cette étrange couleur apparaître sur la rivière Saguenay.

Ces traces rouges disparaissaient lorsqu’il neigeait, et d’autres traces réapparaissaient quelques jours plus tard, surtout lorsqu’il y avait de forts vents.

Cet étrange phénomène a été observé depuis le début du mois de février.

L’explication la plus plausible est qu’il s’agirait de bauxite puisque la traînée rouge est apparue tout près des installations portuaires de Rio Tinto.

S’agirait-il de fuite aux installations, qui s’écouleraient dans la rivière?

TVA Nouvelles a contacté Rio Tinto ainsi que le ministère de l’Environnement pour en savoir plus. Des réponses devraient être données en journée.