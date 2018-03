Une nouvelle vie pour le petit Anthony

Il y a des médecins qui font presque des miracles pour offrir une meilleure qualité de vie à des enfants qui sont nés avec un handicap.

Anthony, un garçon de 4 ans a subi une intervention chirurgicale majeure, mardi, à l'Hôpital des Shriners pour enfants de Montréal afin de redresser sa colonne vertébrale. Une opération qui n'est pas sans risque.

L'intervention chirurgicale à laquelle ont participé une dizaine d'infirmières, techniciens, radiologue et médecins a duré 5 heures.





















































Un GPS qui guide les mouvements du chirurgien a été utilisé pour opérer Anthony, ainsi qu’un système d’imagerie mobile et des images en trois dimensions.

Les chirurgiens de l'Hôpital des Shriners pour enfants de Montréal pratiquent une centaine d’opérations de ce genre chaque année. Et leur taux de réussite est de 96 %.

La mère du garçon craignait que la moelle épinière d’Anthony soit endommagée. Mais toutes les précautions ont été prises pour corriger la scoliose dont le petit souffre depuis sa naissance.

«Durant la procédure, on envoie des petits courants électriques qui partent de la zone motrice du cerveau et on voit que la musculature se contracte. On envoie aussi des petits courants électriques des pieds et on remarque que dans la zone sensorielle au niveau du cerveau des amplitudes», a expliqué le chirurgien orthopédiste Jean Albert Ouellet.

«Durant toute la procédure on s’assure que la moelle épinière a un bon conduit électrique pour s’assurer qu’aucun geste qu’on aurait fait qui aurait mis en danger la moelle épinière», a ajouté le chirurgien.

Anthony, devrait se rétablir vite de son opération, mais restera à l’hôpital pour les 5 prochains jours avant de pouvoir retourner à la maison.