300 étudiantes demandent à la ministre d’agir

Dans une lettre destinée à la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, 300 étudiantes de l’Université de Montréal dénoncent un processus de dénonciation «archaïque, inéquitable, injuste et opaque» en matière de violences sexuelles et qui décourage les victimes.

La lettre intitulée «Pourquoi je n'ai pas porté plainte, madame la ministre» présente quatre témoignages anonymes de jeunes femmes ayant refusé de porter plainte contre des membres du corps enseignant.

«Lorsqu’une étudiante pense porter plainte, c’est inacceptable qu’elle soit confrontée à l’idée que le traitement de sa plainte s’étendra sur plus de trois mois avant qu’une décision ne soit rendue, c’est inacceptable qu’elle soit confrontée à un délai de prescription de six mois alors qu’elle hésite à dénoncer par peur de représailles, c’est inacceptable qu’elle soit confrontée à un règlement disciplinaire qui ne reconnaît pas les infractions qui ont eu lieu à l’extérieur du campus, et c’est absolument inacceptable qu’elle soit confrontée au fait de témoigner devant un comité de discipline où elle sera la seule étudiante et où rien n’empêche la personne contre qui elle a porté plainte d’être présente», peut-on lire dans la lettre ouverte, publiée mercredi par La Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal.

Les signataires, des exécutantes d'associations étudiantes et de groupes étudiants soulignent «l’urgence d’agir», notamment en adoptant le projet de loi 234 modifiant la Charte de l'Université de Montréal afin de permettre la mise en place d'un processus plus équitable et transparent.