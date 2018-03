Austin: «les bombes parlent beaucoup»

C’est en étudiant la signature et la composition des bombes que les enquêteurs ont pu cibler le jeune homme soupçonné d'être l'auteur de la série d'attentats au colis piégé qui ont semé la peur à Austin pendant plusieurs semaines.

«Il faut comprendre quelles sont les cibles et quelle est la signature de la bombe parce que les bombes parlent beaucoup», explique l’ex-enquêteur à la Sûreté du Québec, Paul Laurier.

À LIRE ÉGALEMENT:

Le «poseur de bombes en série» s'est suicidé

«Poseur de bombes en série» : ce qu’il faut savoir

«Ce n’est pas simple faire une bombe, oui il y a Internet, mais il faut savoir ce qu’on fait parce que c’est relativement complexe», ajoute-t-il.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP















Au cours du mois de mars, deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans les explosions.

Les enquêteurs s’attaqueront maintenant à comprendre les motivations du «poseur de bombes» et éventuellement trouver et désamorcer d’autres colis piégés qui n’auraient pas encore explosé.

«On a l’individu alors là on va aller chez lui, on va perquisitionner chez lui, s’assurer que ce n’est pas un groupe et comprendre si c’est terroriste, s’il y a une motivation politique, religieuse ou idéologique», précise M. Laurier.