Céline Dion annule une nouvelle série de spectacles à Las Vegas

La chanteuse québécoise Céline Dion, aux prises avec un trouble de l'oreille, a annoncé l'annulation de tous les spectacles qu'elle avait à l'horaire au Colosseum du Caesars Palace, à Las Vegas, jusqu'à la mi-avril.

La diva québécoise, qui avait déjà dû se résoudre à annuler plusieurs prestations l'hiver dernier, a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. Toutes les représentations de son spectacle «Céline» du 27 mars au 18 avril sont donc annulées.

«La chance n’a pas été de mon côté dernièrement... J’avais tellement hâte de remonter sur scène et voilà que je me retrouve encore malade. Je m’excuse auprès de tous ceux qui ont prévu un voyage à Las Vegas pour voir mon spectacle. Je sais à quel point c’est décevant. Je suis extrêmement désolée», a affirmé Céline, à l'adresse de ses admirateurs.

**SPECTACLES ANNULÉS** Nous avons le regret de vous informer que les spectacles "Céline" prévus du 27 mars au 18 avril au @ColosseumatCP sont annulés. Détails ici : https://t.co/cPqcbnJ8aU - TC — Celine Dion (@celinedion) March 21, 2018

L'équipe de Céline Dion a expliqué que la chanteuse souffre, depuis plus d'un an, d'une maladie s'attaquant à la trompe d'Eustache, une partie de l'oreille. Cette maladie «lui cause des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile», peut-on lire dans la publication Facebook.

La chanteuse avait eu recours à des gouttes pour tenter de soulager ses symptômes, mais ces remèdes ne font plus effet. Elle devra donc se soumettre à une intervention chirurgicale «minimalement invasive» pour régler ce problème.

La chanteuse devrait être de retour sur scène à Las Vegas le 22 mai pour une série de 12 spectacles qui s'échelonneront jusqu'à 9 juin. Céline Dion doit ensuite amorcer, le 26 juin, une tournée en Asie et en Océanie qui l'amènera notamment à Tokyo, Singapour, Manille et Sydney.

Les détenteurs de billets pour le spectacle de Céline seront remboursés directement sur leur carte de crédit ou en se rendant au point de vente où ils ont acquis leurs billets s'ils ont payé comptant.