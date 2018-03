Elles seront mamans pour la première fois cette année!

C'est à un véritable baby-boom qu'on aura droit au cours des prochains mois, car on ne compte plus les vedettes québécoises actuellement enceintes. Pour certaines d'entre elles, l'événement revêtira une signification toute particulière, car elles donneront naissance à un premier enfant.

En voici six impatientes que le grand jour arrive.

À 41 ans, Cathy Gauthier connaîtra les joies de la maternité. L'humoriste donnera bientôt naissance à une petite fille qui se prénommera Alice.

Après plusieurs fausses couches, elle a confié, en novembre dernier sur le plateau de l'émission «Ça finit bien la semaine», être enceinte de cinq mois.

Elle a aussi profité de son entrevue avec Julie Bélanger et José Gaudet pour laisser savoir que son enfant se plaisait déjà à blaguer avec son père, François Paradis.

«Un moment donné, le bébé avait de petits commentaires. ''Oui, Papa? Maman aimerait bien manger un Big Mac, mais elle ne veut pas parce qu'elle est enceinte, mais moi j'aimerais vraiment ça en manger un, alors pourrais-tu aller au McDo nous chercher un Big Mac et tant qu'à être là, ramène-moi donc un sundae avec des noix''.»

En décembre, Cathy Gauthier n'a pas caché avoir très hâte d'accueillir sa fille. «On l’attend avec impatience; on est prêts. La grossesse se passe super bien. La vie est belle. Je suis heureuse», a-t-elle confié au «Journal de Montréal».

L'attente tire à sa fin, car Cathy Gauthier et son amoureux devraient être parents en avril.

Ima

Ima n'a pas perdu de temps pour partager la bonne nouvelle à ses admirateurs sur les réseaux sociaux.

La chanteuse a publié une photo d'elle avec son ventre rebondi et un message qui ne faisaient aucun doute quant à sa grossesse en octobre dernier: «La vie est magnifique. Elle m'a donné le plus beau des cadeaux. En avril prochain nous serons 3.»

En couple avec Bruno Savard, Ima devrait donc donner naissance à un premier enfant, un garçon, peu de temps avant de fêter ses 40 ans.

Ce sera ainsi l'occasion de mettre derrière elle certains moments difficiles.

«Je suis au deuxième trimestre de ma grossesse. Là, c’est vraiment le fun. Le premier, c’était plus ''tough'' avec les nausées et tout», a-t-elle confié au «Journal de Montréal» en novembre.

Peu de temps après, la chanteuse a même dû se rendre à l'hôpital. Après «trois heures de fausses contractions», elle a été soignée pour des pierres au rein et a été forcée au repos. Cela ne l'a toutefois pas empêché de publier plusieurs messages et photos sur sa page Facebook pendant toute la durée de sa grossesse.

Kim Lizotte

Formant l'un des couples les plus en vogue de la colonie artistique québécoise avec Éric Bruneau, Kim Lizotte attend le passage de la cigogne au cours des prochains mois.

«Nous étions deux. Et nous serons trois. L’aspect vertigineux de te savoir dans ma vie pour toujours m’emplit de joie. La réalisation d’enfanter par simple désir amoureux me réjouit à chaque seconde qui passe», a publié l'auteure et humoriste sur Instagram à temps pour la Saint-Valentin.

Très discrète concernant sa grossesse, elle a aussi dévoilé en mars, un mois et demi après l'avoir prise, une première photo d'elle portant son enfant alors que ce dernier se trouvait dans son ventre depuis cinq mois.

C'est toutefois le père qui a révélé le sexe de l'enfant. Invité au talk-show de Stéphane Rousseau, il a confié que lui et son amoureuse seraient les parents d'une fille.

Karine Vanasse

Pressée par la rumeur, Karine Vanasse a annoncé, il y a quelques mois sur Instagram, attendre la venue de la cigogne à la fin de l'hiver.

Le jour de son 34e anniversaire, le 24 novembre, la vedette de la série «Blue Moon» a laissé savoir qu'elle portait en elle un garçon, un enfant dont le père sera son nouvel amoureux Hugues Harvey, un promoteur immobilier.

Très heureuse d'être enceinte, elle n'a alors par contre pas caché que la fin de son travail sur le plateau de la série «Cardinal» - dont elle tient aussi le haut de l'affiche - tombait à point. «Pour ce qui est de ma ¨bedaine¨... disons que la fin du tournage de la saison 3 de ¨Cardinal¨ arrive juste au bon moment:)», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

La grossesse de Karine Vanasse ne l'a pas tenue loin des caméras. Au début de l'année, elle a foulé avec grâce le tapis rouge de la troisième saison de «Blue Moon» en plus de pousser la chansonnette pour son amie Mariana Mazza le temps de l'émission «En direct de l'univers» qu'on a consacrée à l'humoriste.

Vanessa Pilon

À quelques jours de la Saint-Valentin, Vanessa Pilon a tenu à confirmer une nouvelle qui s'était ébruitée, celle de sa grossesse.

Amoureuse du chanteur et coach de «La Voix» et «La Voix Junior» Alex Nevsky, l'animatrice a révélé sur Instagram être enceinte de quatre mois.

«On s’est aimé si fort qu’on a fait germer la vie! Depuis un peu plus de quatre mois, nous avons le cœur empli de joie et d’excitation. C’est la plus belle des nouvelles», a-t-elle écrit.

Qualifiant la venue prochaine de son premier enfant comme «une grande, grande aventure», Vanessa Pilon a annoncé, un mois plus tard, qu'elle sera la maman d'une fille.

Elle a profité de la journée du 8 mars pour rédiger et publier un message d'espoir à son bébé.

«Ma fille, te savoir en train de croître en moi, de te préparer à intégrer notre monde, teinte cette Journée internationale des droits des femmes d’une joie inquiète. D’une fierté fébrile», peut-on y lire.

La future maman a encore des projets à réaliser avant de donner la vie. En compagnie de son homme, elle animera un concert-bénéfice le 8 mai au Théâtre Palace de Granby afin d'amasser des fonds pour Parkinson Québec / Haute-Yamaska.

Julie Ringuette

Bien avant Noël, Julie Ringuette et a reçu un présent qu'elle espérait: tomber enceinte.

Mais ce n'est que six jours avant l'arrivée du célèbre homme à la barbe blanche qu'elle et Pascal Morrissette ont fait part de la bonne nouvelle sur Instagram.

«Faut croire qu'on a été très sage cette année... car le père Noël nous a fait un gros cadeau! #bébéen2018 #firstbaby| #4moisdefait», a écrit la comédienne en publiant une photo d'elle et de son amoureux en compagnie du père Noël.

En janvier, on a appris que le couple accueillera une fille.

Même si elle n'hésite pas à porter des talons hauts et des vêtements ajustés devant les caméras, Julie Ringuette avoue que le linge de son mari est maintenant fort attrayant, comme elle l'a confié au «Journal de Montréal» à six mois de grossesse.

«Je dois avouer que, depuis l’apparition de mon joli bedon, je fouille beaucoup plus dans la garde-robe de mon mari qu’avant! Le confort l’emporte maintenant sur le style, donc mon côté un peu plus ¨tomboy¨ est plus présent.»

Outre à la télé, il sera possible de voir l'actrice dans le film «La Bolduc», porté par Debbie Lynch-White, qui prendra l'affiche le 6 avril.