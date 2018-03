Une mère qui a perdu sa fille dans un tragique accident il y a moins d'un an veut sensibiliser la population au don d'organes.

Daphnée Groulx a perdu la vie dans un accident de VTT en octobre dernier. «Elle aurait été prisonnière d'un lit. On a décidé de mettre fin à sa vie», a raconté Véronique Thifault, à Denis Lévesque.

Daphnée et son ami Alexandre circulaient sur le même VTT lors de l'accident. Aucun d'eux ne portait de casque. «Elle aurait été légume, ajoute Mme Thifault. Tout le côté droit n'allait pas fonctionner. Le cerveau ne marchait plus. Le côté gauche, elle n'aurait plus parlé, elle ne pouvait pas marcher, manger, elle aurait été un légume.»

Daphnée avait signé sa carte d'assurance-maladie et sa mère souhaitait honorer son choix et quand est venu le temps de prendre l'importante décision de mettre fin aux soins qui la maintenaient en vie, la question ne se posait pas.

«Pour moi, je ne voulais même pas. J'ai toujours dit à Daphnée, si je suis un légume dans un lit, tu me débranches. Alors pour moi, c'est ça qu'elle voulait elle aussi», dit-elle.

Le père de Daphnée a toutefois dû prendre un peu plus de temps pour se faire à l'idée. «Ce n'est pas facile de dire regarde, on va enlever des pièces à notre enfant. Mais moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'encourage à continuer à vivre. Foncer. Je sais qu'elle vit dans d'autres personnes.»

En donnant ses organes, Daphnée a sauvé la vie de trois personnes et en a aidé plusieurs autres.

Mme Thifault dit qu'elle ne se remettra jamais complètement de la mort de sa fille, mais ce qui l'aide à avancer, c'est de savoir qu'une partie de sa fille vit dans d'autres personnes.

«Le fait qu'on a fait un don d'organe, c'est ça qui me fait vivre. Moi, je m'implique dans tous les organismes du don d'organes. Il y aura la semaine au mois d'avril, la semaine des dons d'organes, je serai là. Dans des kiosques, partager ce que j'ai vécu», de dire la mère endeuillée.

Elle demande aux gens de signer leur carte, de faire part de leurs intentions à leurs proches pendant qu'ils sont encore en vie, mais encourage également la population à remplir les formulaires de consentement au don d'organes.