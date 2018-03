«Toute cette espèce de rectitude politique est en train de nous rendre fous». C’est ainsi que le jouteur Luc Lavoie a décrié la directive du gouvernement fédéral demandant aux fonctionnaires de Service Canada d’éviter les mots «monsieur» et «madame» avec les citoyens.

«C’est la dictature extrême des extrêmes minorités et j’en ai ras le bol. On ne devrait même plus tolérer ça. Je trouve que c’est allé beaucoup trop loin», a-t-il ajouté.

«Je vais y aller avec nuances même si j’ai la même colère, j’essaie de me parler», lui a répondu Bernard Drainville.

Ce dernier a tenu à faire une distinction entre les couples gais qui butent souvent sur le choix de genre d’un des deux membres du couple pour remplir des formulaires et la demande «monsieur/madame».

«Là il faut arrêter de dire que les droits de la majorité et les droits au "gros bon sens" doivent être complètement chamboulés parce qu’une infime, infime, infime minorité, dont je respecte les droits par ailleurs, veut changer une manière de faire qui est respectueuse», a-t-il lancé.

Antoine Robitaille a tenu, lui, à faire un parallèle avec la règlementation sur le port du voile intégral qui est parfois décriée.

«Cette logique-là s’appliquerait au voile intégral, mais au "monsieur/madame" il faudrait être absolument attentif au microphénomène. Je suis certain que c’est microscopique», a-t-il dit.

Les jouteurs ont ensuite amené le débat sur la sémantique et le choix des mots, revenant notamment sur la polémique du «patrimoine/matrimoine».

«Le monde n’en peut plus. Les gens sont écoeurés», a fait savoir Bernard Drainville.

Ils ont conclu le débat en proposant que tout le monde s’appelle «chose».

«J’ai une proposition. On va tous s’appeler chose! Hé "chose" Antoine, "chose" Luc, "chose" Paul.»