Kellogg’s écope d’une amende pour avoir ciblé des enfants dans une publicité

L’entreprise de céréales Kellogg’s a été condamnée à payer 9300 $ pour avoir proposé du matériel de coloriage et de bricolage affichant les personnages de Rice Krispies sur son site web, faisant ainsi de la publicité destinée aux enfants.

«La publicité destinée aux enfants a un impact sur la qualité de l’alimentation des jeunes en augmentant leur préférence pour les aliments moins nutritifs et riches en calories. Elle influence leurs connaissances alimentaires, leur attitude envers la malbouffe, ainsi que leurs préférences et comportements alimentaires», soutient Corinne Voyer, porte-parole de la Coalition poids, qui est à l’origine de la plainte à l’Office de la protection du consommateur, déposée en 2015.

Kellogg’s a plaidé coupable pour cette infraction liée à la Loi sur la protection du consommateur (LPC), qui interdit la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de 13 ans.

Ces outils promotionnels contenaient différents coloriages du site de Rice Krispies. Ils mettaient en vedette les personnages de la marque, appelés Cric, Crac et Croc, en plus d’afficher une bannière bleue au bas des dessins où figure le nom de la céréale et de la compagnie Kellogg’s. On y trouvait aussi un jeu de cartes à bricoler affichant aussi les personnages, ainsi que le site web de la marque de céréales.

Ces coloriages et bricolages étaient sous l’onglet «Jeux d’enfants» et «Activités pour enfants» du site. Il était également possible d’imprimer un chapeau de fête pour enfants avec les personnages.

Loi fédérale

Cette décision tombe alors que le fédéral étudie un projet de loi sur la publicité destinée aux enfants, incluant notamment les emballages des produits, comme les oursons du beurre d’arachides Kraft ou le toucan des Froot Loops, ce que ne couvre pas la LPC.

Ailleurs au pays, l’industrie s’autoréglemente en vertu de l’Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants.

«La décision démontre que c’est possible de réglementer des sites web et que ces entreprises ont besoin d’être surveillées», insiste Corinne Voyer.

Kellogg’s n’a pas rappelé «Le Journal de Montréal».

D’autres entreprises poursuivies pour publicité destinée aux enfants

Coca-Cola (boisson Fanta)

Plaide coupable en 2015

Aire de jeux d’eau à La Ronde appelée «Zone Fanta» qui arborait les couleurs de la boisson avec des personnages colorés qui s’amusent et boivent des bouteilles de Fanta. Amende de 27 664 $.

Maple Leaf (saucisses Top Dogs)

Plaide coupable en 2012

Publicité des saucisses Top Dogs lors d’une émission pour enfants présentée à Teletoon. Il était mentionné à la fin du message publicitaire que ces saucisses étaient «un délice pour les enfants». Amende de 10 000 $.

General Mills (céréales Lucky Charms)

Plaide coupable en 2009

Invitation sur les boîtes des céréales Lucky Charms à visiter le site web de la marque. On y retrouvait des publicités, des jeux et des dessins animés destinés aux enfants. Amende de 2000 $.