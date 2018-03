La marque maison de Marché Goodfood visée par un rappel

La viande Good Boucher retirée du marché en raison d’une possible contamination par la bactérie E.coli est la marque maison des prêt-à-cuisiner de Marché Goodfood.

«Good Boucher est une marque sous laquelle Marché Goodfood envoie les produits de bœuf haché aux consommateurs», a confirmé le chef de la direction de Marché Goodfood Jonathan Ferrari au Journal par courrier électronique.

Dimanche dernier, l’entreprise montréalaise a envoyé un courriel à ses clients touchés pour les prévenir de l’avis de l’Agence canadienne d’inspection des aliments concernant sa viande préparée par son fournisseur Viandes Lauzon qu’elle a ensuite abandonné.

«Si vous avez reçu une des recettes en question et n’avez pas encore consommé le bœuf haché, veuillez en disposer et nous contacter», pouvait-on lire dans le message signé par la «Brigade du Bonheur Goodfood». Marché Goodfood compte plus de 60 000 clients au pays.

Tout jeter

«Bien qu’aucun cas d’intoxication alimentaire n’ait été rapporté, dans les heures qui ont suivi, nous avons communiqué directement avec chacun des clients qui avaient reçu ces produits entre le 8 et le 14 mars et leur avons recommandé de jeter tout produit visé», a précisé le patron des prêt-à-cuisiner Jonathan Ferrari.

Selon lui, sa boîte peut agir plus rapidement que les épiceries traditionnelles grâce à son système informatique. «Le rappel ne s’applique pas à la vaste majorité de nos clients, ceux qui n’ont pas été contactés par Marché Goodfood ne sont pas visés par ce rappel», précise-t-il.

Après ce rappel de bœuf haché de Good Boucher, les Viandes Lauzon et Triple A ont subi le même sort lundi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Plus de transparence

Même si Marché Goodfood a avisé ses clients du risque, le doyen à l'École d'administration de l'Université Dalhousie Sylvain Charlebois estime qu’elle aurait pu faire preuve de plus de transparence avec sa propre marque maison.

M. Charlebois pointe du doigt le manque de communication entre l’industrie et les consommateurs très fréquent dans le secteur. «Ce n’est pas illégal, mais c’est moralement condamnable», conclut le chercheur qui publiera bientôt une étude sur les rappels alimentaires.