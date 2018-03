Le bunker des Hells fait place à un modeste repaire

Les Hells Angels ont troqué leurs intimidants bunkers en ville pour établir leurs nouveaux quartiers généraux dans des résidences de campagne modestes et discrètes.

C’est ce que l’Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) a pu constater, hier, quand ses policiers ont débarqué dans une maison qu’ils considèrent comme étant le nouveau repaire du chapitre South des Hells Angels, sur le rang Nord, à Saint-Charles-sur-Richelieu.

Fini les vitres pare-balles

La résidence blanche où habitent deux membres du gang, Bertrand Joyal et Louis Matte, est effacée et n’a rien à voir avec les vastes bâtiments à la toiture rouge, aux murs fortifiés et aux vitres pare-balles qui ont déjà servi de locaux officiels du gang de motards à Sorel, Longueuil, Trois-Rivières, Sherbrooke et Saint-Nicolas.

Les Hells ont été chassés de ces bunkers lors de l’opération SharQc en 2009, et ces immeubles ont presque tous été démolis après leur confiscation par le gouvernement — sauf celui de Lennoxville, dans lequel cinq motards ont été tués en 1985 lors d’une purge interne, et dont le sort est entre les mains des juges de la Cour d’appel du Québec.

C’était d’ailleurs la première fois en neuf ans que les policiers entraient dans l’un des nouveaux repaires de la bande criminalisée. Le 21e anniversaire de fondation du chapitre South, formé sur la Rive-Sud en 1997, venait d’être célébré par les Hells début mars.

«Le Journal de Montréal» a appris que «Ben» Joyal s’est notamment fait saisir sa veste à l’effigie des Hells en tant que «bien infractionnel» lors de cette fouille — comme son confrère Jean-Richard Larivière, du chapitre de Montréal, dans une perquisition liée à la même enquête, le mois dernier.

Parmi les 19 perquisitions menées par les 120 policiers participant à l’opération, on trouvait également la résidence d’un autre Hells Angel du chapitre South, soit celle de Stéphane Maheu, située à Roxton Pond.

Selon nos informations, Joyal, Maheu et Matte seraient soupçonnés de jouer un rôle dans le contrôle de certains territoires du réseau de présumés trafiquants de cocaïne et de méthamphétamine présentement dans la mire de l’ENRCO.

Pas d’arrestation

Aucune arrestation n’a encore été effectuée dans le projet Objection.

Depuis janvier, l’escouade se contente de saisir des stupéfiants, des armes, ainsi que des pièces à conviction pour étayer son enquête sur ce réseau basé au Québec et présent jusqu’en Ontario.

En deux mois, l’enquête a conduit à plus de 70 perquisitions ainsi qu’à la saisie de plus de trois millions $ en drogues et en argent liquide.

Parmi d’autres suspects de cette même enquête, on compte le présumé leader des Hells, Mario Brouillette, le doyen de la bande, Michel «Sky» Langlois, l’aspirant membre Daniel-André Giroux, ainsi qu’un suspect d’origine italienne que la police associe tant aux Hells qu’à la mafia et aux gangs de rue, Carmelo Sacco Jr.

Qui sont-ils ?

Stéphane Maheu

Membre en règle du chapitre South depuis 2008.

Il a écopé de 12 ans d’incarcération pour complot de meurtre à la suite de l’opération SharQc.

Il fut l’un des fondateurs de la section des Hells en République dominicaine.

Louis Matte

Nouveau membre en règle du chapitre South.

Il a été recruté au sein du défunt chapitre Nomads des Hells en Ontario, qui comptait plusieurs anciens Rock Machine.

Bertrand «Ben» Joyal

Âgé de 60 ans, il est membre du chapitre South depuis 1992.

Il a été condamné à une peine équivalente à 12 ans et demi pour complot de meurtre après l’opération SharQc.

Arrêté dans le cadre de l’opération Printemps 2001, il avait alors écopé de six ans de pénitencier pour complot et trafic de drogue.