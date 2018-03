Le Nord-Est américain affrontera une 4e tempête en 3 semaines

Pas moins de 70 millions d’Américains sont dans la mire d’une importante tempête qui balaiera tout le Nord-est américain. En raison des importantes accumulations de neige prévues et des vents violents, des milliers de vols ont été annulés et des écoles ont fermé leurs portes.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

On prévoit jusqu’à 30 centimètres par endroits, notamment à New York et à Philadelphie. Ces villes pourraient recevoir des accumulations record pour cette période de l’année. Washington ne sera pas épargnée et pourrait recevoir jusqu’à 20 cm.

Sur la côte, de la Virginie au Massachusetts, les autorités craignent les marées dévastatrices.

Plus de 3200 vols ont été annulés. Notamment, plusieurs vols de Montréal à destination de la Nouvelle-Angleterre et de ses environs sont affectés.

Il s’agit de la quatrième tempête d’importance dans cette région en trois semaines.