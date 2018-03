Les résidants d’Austin «soulagés», une Québécoise témoigne

La traque au «poseur de bombes en série» d’Austin qui s’est terminée la nuit dernière par le suicide du suspect est un grand soulagement pour les résidants de la capitale texane, dont une Québécoise qui habite là-bas.

En entrevue au Québec matin, Andréanne Cloutier a raconté comment les événements des dernières semaines ont bouleversé son quotidien.

«Je fais du bénévolat dans un refuge pour animaux. Les messages qu’on s’envoie, ce sont les alertes : faites attention que vous recevez des dons. Je travaille dans une école donc : faites attention quand vous voyez des paquets qui arrivent à l’école. On vient de déménager dans une nouvelle maison et notre facteur, parfois, ne fait pas attention où il livre les paquets, donc on a reçu beaucoup de paquets qui ne nous étaient pas adressés. Ça a été très stressant dans les derniers jours, les dernières semaines.»

Mme Cloutier explique que les changements dans la nature des événements ont eu pour effet de créer un sentiment d’inquiétude au sein de la population.

«Au départ, la rumeur était qu’il y avait un motif un peu racial, mais ensuite les attaques ont commencé à changer. Ça a commencé à être un peu partout en ville, puis de façon beaucoup plus laissée au hasard. [...] C’était difficile de faire nos allées et venues de façon normale dans le dernier mois. [...] On était un peu inquiets. C’est très rassurant d’entendre, ce matin, que c’est réglé.»

Malgré tout, Andréanne Cloutier a encore de la difficulté à croire que de tels événements sont survenus dans sa ville.

«On est une petite communauté tissée très serrée et puis, de penser que quelque chose comme ça peut arriver ici, c’est difficile à avaler et ça nous rappelle un peu dans quel monde on vit présentement», conclut la Québécoise.

Entre le 2 et le 20 mars, le «poseur de bombes en série» aurait sévi à cinq reprises, monopolisant plus de 500 policiers pour résoudre cette affaire. La chasse à l’homme s’est finalement terminée la nuit dernière alors que le présumé auteur, cerné par les policiers, s’est fait exploser dans une voiture.