Les sacs et les robots plutôt que le bac brun?

Une entreprise québécoise tente de convaincre la Ville de Saguenay d’opter pour les sacs plutôt que pour les bacs bruns.

L’entreprise québécoise Waste Robotics, qui a d’ailleurs été fondée par l’Almatois Michel Laforest, propose à la Ville de Saguenay de laisser tomber l’idée du bac brun pour les matières organiques, mais plutôt de se tourner vers le sac, qui serait rempli puis placé dans le bac à ordures traditionnel.

Waste Robotics souhaite que Saguenay utilise ses robots, capables de trier automatiquement les sacs contenant des matières organiques parmi les autres déchets.

Cette méthode permettrait de réaliser des économies considérables, selon l’entreprise.

«Un système de robot coûte environ 1 million de dollars, a précisé le fondateur et vice-président de Waste Robotics, Michel Laforest. À Saguenay, ça prendrait deux lignes de ces robots-là. Donc des dépenses de 2 millions de dollars environ. On va donc remplacer l’achat des bacs bruns qui, eux, valent 5 millions de dollars. Donc dès le départ, on a une économie.»

En ce qui concerne le fonctionnement et le transport, des économies de l’ordre de 1 million de dollars pourraient être réalisées annuellement, selon une étude commandée par l'entreprise.

Ce concept a déjà été présenté à la Ville de Saguenay ainsi que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean.