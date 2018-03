Montréal adopte des mesures contre le profilage racial

La Ville de Montréal a présenté mercredi une série de mesures pour lutter contre le profilage racial.

Ces 31 mesures, issues de mois de concertation entre la ville, la police et l'équipe de la mairesse Valérie Plante, visent à lutter contre le profilage racial et social ainsi qu’à chercher des façons de l'éradiquer.

La Ville compte notamment réviser ses règlements pouvant toucher au profilage racial et social, «mettre en place un système de collecte de données concernant l'appartenance raciale et sociale perçue et présumée des individus qui font l'objet d'une interpellation policière, en s'inspirant des meilleures pratiques» et implanter ses mesures de concert avec les experts œuvrant dans le milieu, incluant les membres de la Table sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations.

Plusieurs des mesures proviennent de la Commission permanente de la sécurité publique et de la Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise, qui avaient mené un exercice de consultation publique sur le profilage racial et social en juin 2017.

«Notre administration est fière de démontrer du leadership sur cette question importante», a dit la mairesse Valérie Plante, dans un communiqué.