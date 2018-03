Voici 4 trucs pour éviter de tout dire à Facebook

Le scandale de l’utilisation des données des utilisateurs de Facebook à des fins politiques et sans leur consentement continue de faire réagir de par le monde.

Facebook est accusé depuis plusieurs mois d’avoir servi à des entités liées à la Russie pour manipuler l'opinion publique, en particulier lors de la campagne présidentielle américaine ou celle du référendum sur le Brexit en 2016.

Le réseau social fondé par Mark Zuckerberg est aussi accusé de ne pas assez protéger les données personnelles de leurs utilisateurs, qui sont la base de leur modèle économique.

Selon François Charron, cette frustration collective qui s’est déclenchée à la suite de ces informations, devait arriver un jour ou l’autre.

«J’en parlais en conférence, je disais que d’ici 2 ans, il y aurait un gros ressac de la population par rapport à Facebook et par rapport au fait que nos données sont utilisées. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite que ça», a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Le 9 Heures sur LCN.

François Charron assure que les internautes sont tannées de voir leurs informations utilisées par des tiers, mais ils font partie du problème.

«Tu fais une recherche de ''resort'' parce que tu veux aller à Cuba, et dans les journées qui suivent, tu en as du ''resort'' et des publicités qui suivent sur Facebook. On se sait épiés, mais malheureusement, on fait partie du problème», ajoute le chroniqueur techno.

Il souligne par ailleurs que les internautes n’ont pas à tout dire à Facebook, à indiquer leurs informations personnelles concernant leur travail, leur lieu d’étude, leur date de naissance.

«À quoi ça sert de dire ça en public, outre de donner plusieurs informations qualitatives sur nous? Pourquoi qu’un petit sondage nono, un peu amusant, arrive sur Facebook... C’est un plaisir coupable, on va répondre à toutes ces questions-là. ''Combien de fois faites-vous l’amour par semaine?'' ''Êtes-vous à gauche ou à droite politiquement?'', on donne ces informations-là candidement», dénonce l’éditeur du site Françoischarron.com

Ces informations privilégiées peuvent ainsi être utilisées par des entreprises. Tout ce qui est cliqué, aimé, partagé sur Facebook peut être utilisé pour nous épier, et comprendre nos motivations, intérêts, et plus encore.

«On donne énormément d’informations sur nous, alors c’est un peu naïf d’être surpris lorsque ces informations sont utilisées», conclut le spécialiste.

QUOI FAIRE POUR ÉVITER DE DONNER TROP D’INFORMATIONS

1- Lisez les modalités d’utilisation avant de les accepter.

2- Arrêtez de donner des informations sur votre employeur, votre date de fête et autres données personnelles.

3- Désactivez la géolocalisation sur Facebook pour éviter d’être suivis en permanence.

4- Configurez votre profil Facebook pour monter le niveau de sécurité au maximum.