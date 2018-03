Le quasi-front commun de Jean-François Lisée et Philippe Couillard contre l’approche de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière d’immigration a choqué les participants de La Joute mercredi.

«J’ai trouvé ça gênant», a lancé l’ancien ministre et député péquiste Bernard Drainville.

«Aujourd’hui Lisée s’est levé en chambre en disant à Couillard: "voulez-vous on ne parlera pas de transport en commun, on ne parlera pas de ce que j’ai présenté hier. On va se mettre ensemble vous et moi et on va varger à coups de masse sur la tête à Legault".»

«C’était quelque chose de particulier. Je n’ai jamais vu ça en politique», a renchéri Luc Lavoie.

«C’est vrai qu’il y a des alliances et celle-ci est bien facile à comprendre: plus le PQ prend des votes moins la CAQ en a et les libéraux pourraient gagner. Mais de voir ce genre de collusion de façon aussi direct et aussi peu subtil, j’avoue que j’ai trouvé ça divertissant.»

Pour Antoine Robitaille, Jean-François Lisée essaie de se sortir de sa position de troisième dans les récents sondages.

«Lisée essaie de se sortir de sa position et il joue un peu au billard. Il pose une question à Couillard pour que ça frappe Legault. Ça fait curieux quand même», a-t-il dit.

Ce calcul politique ne passe vraiment pas pour Bernard Drainville.

«Je comprends ce qu’il essaie de faire (...) Ils se disent on est deux adversaires, notre ennemi commun c’est la CAQ. On est maintenant des alliés objectifs, on va faire la convergence PQ/PLQ. Et on va s’allier pour "varger" sur Legault (...) Si vous voulez être à deux pour "varger" sur Legault, il faudrait être un peu plus subtil. Enveloppez ça et arrêtez de nous prendre pour des imbéciles!»