«T’es gériatre, ta job est de soigner les vieux!» - Richard Martineau

La prime accordée aux gériatres a fait sortir de ses gonds Richard Martineau lors de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Les médecins des aînés ont une prime pour voir... des aînés

«Les médecins ont une prime pour arriver à l’heure, une prime quand ils se pointent à une réunion, une prime lorsqu’ils mettent leur jaquette, leur masque et leurs gants», donne en exemple le chroniqueur.

La nouvelle révélation du Bureau d’enquête montre que les médecins gériatres peuvent toucher de 45 $ à 55 $, en plus des honoraires de base, chaque fois qu’ils voient un patient de plus de 85 ans pour certains types d’examens.

Le problème c’est que leur spécialité est de traiter les gens âgés.

«Ils disent que c’est plus compliqué soigner les gens de 85 ans et plus! T’ES GÉRIATRE, TA JOB EST DE SOIGNER LES VIEUX!, a dénoncé le chroniqueur en studio. Si tu trouves que soigner les vieux est trop compliqué, devient oculiste, gardien de nuit, bibliothécaire, n’importe quoi!».

Par ailleurs, Richard Martineau souligne que la moyenne d’âge des patients de gériatres est de 83 ans.

«C’est quoi ça? Est-ce qu’on va y aller au poids? Si le patient pèse 200 lb, les gens vont être mieux payés?», se demande le chroniqueur.

Il souligne par ailleurs que de telles primes ne seraient pas acceptées dans d’autres types de métiers. Il donne notamment l’exemple des maquilleurs qui ne sont pas payés plus cher lorsqu’ils maquillent des femmes.

«Un bonus pour ci, un bonus pour ça... Finalement leur salaire est beaucoup plus gros qu’on le pense. On dirait que c’est caché ils ne veulent pas nous le dire...»