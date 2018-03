Une ex-prostituée de Saguenay raconte son calvaire

Roxanne (nom fictif) était une jeune fille sans histoire lorsqu'elle a décidé de s'installer au Saguenay–Lac-Saint-Jean il y a quelques années.

Lorsqu'elle est arrivée à Saguenay, elle s'est rapidement mise à la recherche d'un emploi pour pouvoir se louer un appartement. «Quand je suis arrivée ici, je n'avais rien, pas d'argent, pas d'amis», a raconté Roxanne, en entrevue à TVA Nouvelles.

À peine majeure à l'époque, Roxanne répond à une offre d'emploi pour devenir réceptionniste dans un salon de massothérapie, où elle est immédiatement embauchée. «C'est propre. Ça l'air d'un spa. C'est beau en dedans. C'est placardé d'affiches interdisant des actes sexuels envers les masseuses», a décrit la jeune femme.

Mais après quelques semaines, Roxanne découvre ce qui se passe réellement derrière les murs de ce salon. Ses patrons lui demandent d'abord de faire des massages, avant de l'inciter à en faire plus.

«Ça s'est fait graduellement. La dame qui m'a engagée est devenue mon amie. Elle a fait en sorte que j'aie confiance en elle. Elle me disait "ben non, c'est juste des massages. Je vais t'envoyer les bons clients, tu vas voir"», a confié Roxanne.

La propriétaire de l'endroit a tout fait pour que Roxanne se sente belle, importante et désirée. «C'est sûr que, quand tu n'as rien, que tu n'as pas de travail, que tu recommences une nouvelle vie, tu es susceptible, tu es influençable», a-t-elle affirmé.

«Ça s'en venait de plus en plus intense. On m'offrait de l'argent pour des services sexuels et c'était à chaque rendez-vous», a-t-elle ajouté.

Le pire était toutefois à venir. «Il arrive un certain temps que des bons clients, il n'y en a plus. Ce sont des hommes qui cherchent à avoir un pouvoir sur les femmes. Ça pouvait être de la violence physique, des attouchements sexuels que je ne voulais pas. Si tu disais "non", ton "non", il passait dans le vide, a expliqué la jeune femme. Ça pouvait aller jusqu'à des agressions sexuelles. Ça pouvait arriver trois fois par jour sur six rendez-vous.»

En plus d'être violentée et agressée à répétition, elle est exploitée. Elle doit remettre les deux tiers de l'argent qu'elle gagne à la propriétaire du salon. «Moi, je me retrouvais avec 60 $ des fois dans une journée, pour trois ou quatre clients d'une heure chaque.»

Seule, affaiblie et rongée par la honte, Roxanne ne sait pas comment se sortir de ce cercle vicieux. «J'étais prise. Je ne pouvais pas m'en sortir. J'étais trop naïve... Trop ancrée là-dedans. De toute façon, tu ne le sais pas où aller. Tu as la honte aussi», a-t-elle raconté.

Malheureusement, l'isolement devient souvent la réalité des femmes entraînées dans le monde de la prostitution. «Il y a plusieurs femmes qu'on n'est pas capable d'aller rejoindre tout simplement parce qu'elles ne savent même pas qu'il y a des services qui existent dans la région où elles sont présentement», a soutenu Joannie Dionne, intervenante à la Maison ISA, un organisme qui vient en aide aux femmes victimes d'actes à caractère sexuel.

Roxanne, elle, a finalement trouvé la porte où cogner, mais le mal était déjà fait. «On te vend comme un produit. Tu ne peux pas vivre normalement après ça. Tu as les clients sur la peau. Tu te souviens de leur odeur, de leur agressivité, de leurs mots qui blessent», a-t-elle confié.

Par son témoignage, elle espère faire réfléchir et souhaite que les femmes de la région se méfient. «Moi, mon but, c'est que personne ne rentre là-dedans. Ça l'air tellement beau au début, tellement facile à faire. Mais l'envers du décor, c'est tellement noir, tellement blessant de devenir un objet comme ça sans que tu ne le saches.»