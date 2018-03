Brûlée au 3e degré, elle poursuit son salon de coiffure pour 408 000$

Une simple visite chez le coiffeur a tourné au drame pour une infirmière de 26 ans qui a été brûlée au 3e degré et qui gardera une cicatrice visible sur sa tête toute sa vie.

Caroline Blais et son conjoint poursuivent pour 408 222,79$ le salon Ode Salon Styliste de Trois-Rivières, le coiffeur Rémi Cardin ainsi que la Société d’assurance Optimum.

Le 26 mai 2015, Caroline Blais, alors âgée de 26 ans, s’est présentée chez son coiffeur habituel pour faire ajuster la couleur de ses cheveux. Au début, tout allait bien, mais le coiffeur a manqué d’un mélange de produits décolorant et de teinture, et est allé en récupérer d’autre. La poursuite ne précise pas si c’est lui qui a fait le second mélange pour compléter.

Le malaise s’est fait sentir rapidement après l’application du second mélange. Elle s’est retirée du séchoir.

«Quelques minutes plus tard, la demanderesse ne sentant plus sa nuque et craignant perde connaissance, a demandé au défendeur de lui retirer les papillotes d’aluminium et les produits de ses cheveux », peut-on lire dans la poursuite.

Hospitalisée 40 jours

La douleur persistait, si bien que l’infirmière s’est présentée à l’urgence où on a identifié des brûlures au troisième degré.

Caroline Blais a ensuite été hospitalisée pour 40 jours à l’unité des grands brûlés de l’hôpital Enfant-Jésus de Québec et a manqué 14 mois de travail, toujours selon la poursuite.

Sa plaie est maintenant guérie et peut rester à l’air libre, mais elle devra porter des prothèses capillaires toute sa vie.

Conséquences

Elle traîne également des conséquences psychologiques de ce cauchemar.

«La demanderesse a subit et continue encore de subir du stress, des troubles du sommeil, de l’anxiété, des troubles de concentration, des nausées, des céphalées frontales et de nombreux autres effets négatifs directement en lien avec la brûlure», peut-on lire dans la requête, qui ne précise pas la cause exacte des brûlures.

Il est indiqué que Caroline Blais «a subi des dommages résultant exclusivement des fautes, incuries et négligence de défendeurs et de leurs préposés, de même que l’utilisation des produits appliqués et des réactions chimiques en résultant».