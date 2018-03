Découvrez cette maison de Westmount en vente pour 4,9 M$

Une superbe propriété située près de l’oratoire Saint-Joseph, à Westmount, est en vente pour 4,9 millions $ et vaut assurément le détour. Elle n’est certes pas pour toutes les bourses, mais il n’en coûte rien de rêver, non?

Entourée d’arbres et installée sur un terrain de plus de 15 000 pieds carrés, une denrée rare dans la métropole, la vaste demeure a été construite en 1934 et compte 11 pièces, dont cinq chambres, trois salles de bain et deux salles d’eau.

Elle dispose d’un foyer au bois, de plusieurs terrasses ainsi que d’un garage double, en plus de pouvoir accueillir jusqu’à quatre véhicules dans sa cour. Le terrain est aménagé avec goût et requiert, il faut le dire, un propriétaire passionné de fleurs et d’arbustes!

C’est le courtier immobilier Brian Dutch de l’agence Engel & Volkers Montréal qui a le mandat de trouver un acheteur à cette propriété.

On aime

Les boiseries et la finition de qualité

L’intimité conférée par les nombreux arbres

On aime moins

Le manque d’ouverture entre les pièces