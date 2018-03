Des annulations qui pourraient coûter cher aux voyageurs

Les dernières annulations de spectacles de Céline Dion à Las Vegas pourraient coûter cher aux Québécois qui quittent prochainement pour aller la voir au Nevada.

La diva québécoise a annoncé jeudi matin qu’elle doit annuler ses spectacles au Colosseum du Caesars Palace en raison d’un ennui de santé à l'oreille. Les billets de spectacle seront remboursés, mais pas les frais de voyagement et d’hébergement.

Selon le président régional de l’Association canadienne des agences de voyages, André Desmarais, il est possible d’être remboursé, mais tout dépend de comment le voyage a été conçu. Dans le cas d’un client qui se rendrait spécifiquement pour voir la chanteuse québécoise, il est possible que son voyagiste, sa compagnie de carte de crédit ou le client lui-même possède une assurance annulation.

Par contre, pour quelqu’un qui se rend à Vegas pour faire de nombreuses activités, dont voir un spectacle de Céline, il y a peu de chances d’être remboursé.

Si on a travaillé avec un agent de voyage, et qu’il est primordial pour nous de voir Céline Dion, il est possible de voir si on peut déplacer toutes les activités. Ce sera toutefois plus difficile si on a acheté ses activités à la carte

«Malheureusement, dans le voyage, il faut vivre avec cette situation là. Il faut être rapide, efficace», mentionne M. Desmarais.

L’annulation des spectacles a été annoncée le 22, cinq jours avant les premières représentations touchées. Pour certains, le délai est très court pour se réorganiser.

«Un accident, on ne peut pas prévoir, souligne M. Desmarais. C’est comme les tempêtes. Elles sont annoncées 24 heures à l’avance. Il faut se retourner sur un 10 cent comme agent de voyage. Céline Dion qui a cancellé, elle a sûrement de bonnes raisons.»

M. Desmarais souligne au passage que la chanteuse aura elle aussi à encaisser de grosses pertes elle aussi en raison de ses absences de la scène.