Des chirurgies reportées au nouveau CHUM

Gilles Masson ne comprend pas ce qui se passe au nouveau CHUM. Le 16 janvier dernier, son cardiologue de l'hôpital Charles-Le Moyne y a transféré son dossier afin qu'il soit opéré le plus rapidement possible pour des pontages coronariens. Et il dit n’avoir jamais eu d’appel du centre hospitalier.

Après un mois d'attente, son épouse a téléphoné à l'hôpital. «J'ai demandé: est-ce qu'il y a une longue attente? Ils m'ont répondu: On ne sait pas, il y a une longue attente, on ne peut pas vous donner de date», avance Lorraine Delorme.

«C'est quoi, l'attente? Deux mois, trois mois, quatre mois? Moi, je me suis dit: ça va être en 2019,», se demande M. Masson.

Selon le président du Syndicat des professionnels en santé, le problème, c'est qu'il y a pénurie d'infirmières aux soins intensifs.

«Ils auraient pu faire plus de chirurgies cardiaques, mais souvent, c'est les soins intensifs qui ne sont pas capables de répondre», informe Guy Brochu, président du Syndicat des professionnels en santé du CHUM.

Moitié des lits disponibles

Seulement la moitié des lits des soins intensifs sont disponibles. «Il y a 36 lits ouverts sur une possibilité de 66 au maximum», ajoute M. Brochu.

Du côté du CHUM, on avoue qu'il y a un problème en chirurgie cardiaque qui est dû, entre autres, au déménagement.

Les trois salles d'opération dédiées à la chirurgie cardiaque fonctionnent à 60% de leur capacité.

Des patients, des cas moins urgents qui devaient être opérés en novembre sont en attente.

140 patients

Quelque 140 patients sont sur la liste d’attente, dit le Dr Ignaico Prieto, chef de l’Unité de chirurgie cardiaque du CHUM. Il espère amener la liste d'attente à 50 patients d'ici deux mois.

Il y a aussi eu des annulations cet hiver, car des patients ont occupé des lits de soins intensifs à cause de la grippe. Mais, il est vrai qu'il manque des infirmières aux soins intensifs. On tente d'en recruter une centaine pour ouvrir tous les lits d'ici novembre.

«Nous montons progressivement notre activité pour assurer les meilleurs soins, en termes de qualité, de sécurité des patients, mais également d'équilibre de nos équipes», soutient le Dr Fabrice Brunet, PDG du CHUM qui s'excuse auprès de monsieur Masson qui aurait dû être informé.

«Il y a eu un petit problème de communication parce que nos équipes aussi de communications, de prise de rendez-vous, étaient en période de rodage», formule-t-il.

Le cardiologue de Gilles Masson a transféré son dossier au CUSM, il y a une semaine. Il y a 24 heures, l’homme a rencontré un chirurgien et sera opéré le 16 avril pour subir quatre pontages.