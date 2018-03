Facebook vous connaît peut-être mieux que vos proches

Le scandale qui ébranle Facebook rappelle aux utilisateurs des médias sociaux la valeur que peuvent avoir leurs données personnelles. Ces informations sont constamment analysées pour répondre à différents besoins.

Le spécialiste Jonathan Roberge affirme que s'il y a une chose à retenir des dernières révélations, c’est l’importance d’utiliser la technologie de façon responsable. Il soutient que l’ordinateur nous voit en tout temps, contrairement à nos proches qui ne nous rencontrent que durant certains moments de la journée.

Il rappelle également que nos données sont constamment partagées entre différents sites, pas seulement sur Facebook.

«Ça vous est sûrement déjà arrivé, quand vous magasinez en ligne, de laisser un panier d’achats plein et d’aller naviguer ailleurs. On va sur YouTube et on voit une publicité sur ce qu’on voulait acheter», a dit Jonathan Roberge en entrevue au Québec Matin.

Lorsqu’on s’abonne à différents sites, nous consentons souvent à certaines conditions qui sont écrites en petits caractères. Mais des demandes plus évidentes ont également un impact important.

«Une application météo peut demander à nous localiser et évidemment, on dit "oui" pour avoir la température où l'on est. À ce moment, notre positionnement est enregistré et l’application le sait», a donné en exemple Jonathan Roberge.

Ces données peuvent être ensuite utilisées par des entreprises pour connaître nos habitudes de consommation et nous attirer pour utiliser leurs produits.

Au final, Jonathan Roberge rappelle que la règle d’or est de bien configurer ses paramètres de confidentialité sur les médias sociaux.