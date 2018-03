La Coop fédérée s’étend en Ontario

La Coop fédérée prend de l’expansion en Ontario avec l’acquisition d’actifs dans le domaine du grain et d’intrants en production végétale de Cargill en Ontario, incluant South West Ag Partner.

La Coop fédérée se procure donc 13 établissements de Cargill et 50% de ses actions détenues dans South West Ag Partners, une coentreprise qui compte 9 établissements.

«Cette transaction s’inscrit dans le plan de croissance durable de La Coop fédérée et de sa division agricole qui comprend le réseau de détail Agromart et nos entreprises de commerce de grain. Cette entente nous aidera à poursuivre notre important programme d’expansion ailleurs au Canada et à demeurer compétitifs sur les marchés du grain et des intrants agricoles», a dit Gaétan Desroches, chef de la direction de La Coop fédérée, par communiqué, jeudi.

La coopérative québécoise possède déjà quatre terminaux de fertilisants, 16 coentreprises locales de détail et un groupe de commerce de grains en Ontario.

Elle estime qu’avec cette expansion, elle pourra mieux servir ses clients dans l’ensemble du pays.

«Ils pourront bénéficier d’une offre de services d’intrants en productions végétales, de manutention de grains, de commercialisation dans la région et d’un accès à un vaste réseau de détaillants agricoles qui va bien au-delà de l’Ontario grâce à plus d’une centaine d’établissements affiliés dans l’ensemble du Canada», a précisé Sébastien Léveillé, vice-président exécutif agricole de La Coop fédérée.

Les détails de l’entente avec Cargill n’ont pas été dévoilés.