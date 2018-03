«Lâchés lousses» de retour à TVA

La vague de l'hypnose frappera à nouveau TVA. Une deuxième saison de l'émission «Lâchés lousses» sera bâtie avec Messmer et Charles Lafortune aux commandes, a-t-on appris jeudi.

Dix nouvelles émissions mettront chacune une fois de plus en vedette quatre invités du public qui accepteront d'être hypnotisés par Messmer. Un montant de 25 000 $ sera mis en jeu à toutes les semaines.

Auditions à Longueuil et Québec

Pour cette seconde saison, 40 participants sont recherchés. La première journée d'auditions aura lieu le 14 avril, à l'Hôtel Sandman situé à Longueuil, alors que le deuxième rendez-vous avec Messmer est prévu le 22 avril au Château Laurier, à Québec.

L'an dernier, près d'un million de téléspectateurs ont regardé «Lâchés lousses» diffusée les mardis soir à TVA.

Produite par Pixcom et Entourage Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu, l'émission est l'adaptation de «You're Back in the Room», un concept britannique animé par Phillip Schofield et mettant en vedette l'illusionniste Keith Barry.