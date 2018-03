Le chantier du nouvel aéroport de Mascouche au ralenti

Le chantier de construction du nouvel aéroport de Mascouche tourne au ralenti en raison d’une bataille juridique.

Le nouvel aérodrome devrait ouvrir ses portes à l'automne prochain. Toutefois, selon les images captées jeudi matin par l’hélicoptère TVA Nouvelles, on est loin d’être prêt à faire atterrir un aéronef sur les pistes de Mascouche.

Depuis un peu plus d’un an, on assiste à une véritable bataille juridique. En décembre 2016, une injonction a été émise par la Ville de Mascouche pour suspendre les travaux. On arguait alors que le promoteur ne respectait pas certaines normes provinciales sur les milieux humides.

La cause s’est transportée jusqu’en Cour supérieure, où un juge a tranché en faveur du promoteur. Ce dernier a souligné qu’il s’agissait d’un domaine de compétence fédérale.

Les travaux avaient donc repris. Toutefois, au début du mois de mars, la Ville de Mascouche a décidé de faire appel.

La plupart des pelles mécaniques sont donc à l’arrêt, en attendant la suite des procédures juridiques. Des travaux peuvent être effectués, mais en dehors des zones humides.

Des travaux de déboisement ont été entrepris avant l'injonction, mais pour le moment, on semble être très loin de pouvoir procéder à l'inauguration des installations. D'ailleurs, les locaux ne sont même pas érigés encore sur les terrains.

Ce dossier devrait passer devant un juge au cours des prochaines semaines.

-D’après les informations de Kariane Bourassa