Le G7 bouleverse les activités des tribunaux partout au Québec

La tenue du G7 dans Charlevoix aura un impact dans les salles de cour des palais de justice du Québec. CIMT a appris que la Sûreté du Québec demande aux procureurs d’éviter d’assigner ses policiers à témoigner pendant la semaine où se déroulera le Sommet.

Des milliers de policiers de la Sûreté du Québec, venant de partout en province, convergeront vers Charlevoix au début du mois de juin pour assurer la sécurité au G7. Pendant ce temps, la patrouille normale continuera à se faire dans les autres régions. «Devant cette demande d’effectifs hors de l’ordinaire, on a demandé aux tribunaux si c’était possible de ne pas fixer de nouvelles dates en début juin afin de pouvoir libérer nos ressources le plus possible pour le G7», précise le lieutenant Jason Allard, officier responsable des communications pour le sommet G7 à la Sûreté du Québec.

Les procureurs de l’ensemble du Québec sont sensibles à la demande et y répondent déjà. «On a évité de placer certains dossiers dans cette semaine-là en priorisant les dossiers dans lesquels les témoins policiers n’étaient pas concernés», indique Me. Annie Landreville, procureure-chef adjointe au DPCP pour la région de l’Est-du-Québec.

Les causes nécessitant la présence de policiers durant la première semaine de juin ne seront pas déplacées. Et à l’ère de l’arrêt Jordan, hors de question d’entrainer des délais importants. «La priorité demeure la cour et de faire avancer les dossiers criminels», insiste Me. Landreville. «S’il y a un besoin qui se fait, que les policiers doivent être présents à la cour, ils vont l’être», assure la SQ.

Le ministère de la Justice a mis sur pied un comité de coordination pour planifier les activités judiciaires durant cette semaine-là. Un système de visioconférence sera installé reliant tous les palais de justice du Québec à celui de La Malbaie. Jason Allard donne un exemple: «Advenant qu’à la dernière minute on ait besoin d’un policier témoin qui est assigné au G7, il pourrait le faire par visioconférence.»

Des agents du KRTB ((Kamouraska - Rivière-du-Loup - Témiscouata - Les Basques), de L’Islet et naturellement de Charlevoix seront entre autres déployés à La Malbaie. La GRC et les Forces armées canadiennes assureront aussi la sécurité au G7.