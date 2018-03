Le meurtre de Daphné Huard-Boudreault, un an plus tard

Un an après le meurtre Daphné Huard-Boudreault, un crime qui a secoué le Québec, le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) sur les circonstances de cette tragédie n’a pas été déposé. Le père de la jeune femme admet en garder une certaine rancœur.

Éric Boudreault n’a pas reçu de nouvelles ou d’appel depuis. Il se demande si l’on répond de la même façon aux jeunes femmes qui demandent de l’aide ou s’il y a eu des changements.

Le 22 mars 2017 à Mont-Saint-Hilaire, Daphné Huard-Boudreault avait demandé un accompagnement de la police avant d’être assassinée, car elle avait peur de son ex-ami de cœur, Anthony Pratte-Lops. Elle devait se rendre à un appartement pour y reprendre son téléphone cellulaire, mais elle n'aurait pas attendu l'arrivée d'un agent avant d'entrer. Pratte-Lops l’attendait sur place.

Soutien de l’IVAC

Éric Boudreault estime que le support de l’IVAC a été bénéfique jusqu’ici. Les séances psychologiques l’ont aidé à passer à travers de cette tragédie. Toutefois, après ces 30 séances, l'aide s'arrête.

Le retour au travail est très difficile et il a notamment collaboré à un guide de l'Association des familles de personnes assassinées et disparues pour faciliter ce processus.

«Il nous manque ce qui est le précieux pour nous, un de nos enfants. C’est impossible à vivre normalement avec, c'est vraiment de réapprendre à vivre et à travailler, a dit M. Boudreault sur le plateau du 9 Heures. On retrouve notre même emploi, mais nous ne sommes plus la même personne, alors c’est toute une adaptation.»

Se préparer pour le procès

Alexandre Pratte-Lops, accusé de meutre prémédité, suit le processus judiciaire. L'enquête préliminaire est terminée et son procès se tiendra en avril 2019.

«Tout le monde nous dit que c’est long, mais ça fait mon affaire, a admis M. Boudreault. Ça nous donne le temps de retrouver notre énergie pour se préparer au procès. On se prépare financièrement aussi. L’IVAC ne nous aide pas dans ce parcours. Si le procès dure deux mois, c’est deux mois sans salaire.»

En novembre dernier, le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux a mis en place un comité d’examen des décès liés à la violence conjugale. Il remettra un rapport annuellement.