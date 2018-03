Montréal hausse les montants des contraventions

La Ville de Montréal hausse les amendes des infractions liées au stationnement, qui étaient les mêmes depuis 2009.

Les automobilistes qui se stationnent en double seront par exemple passibles d’une amende de 60 $ plutôt que 40 $.

«Nous désirons envoyer un message clair à l’effet que ces comportements nuisent à la fluidité, en plus d’avoir des impacts collectifs non négligeables, et qu’ils doivent être éliminés», a expliqué le responsable des transports Éric Alan Caldwell par voie de communiqué.

Le coût des infractions pour les stationnements interdits augmente de 9 $, passant de 40 $ à 49 $.

Les automobilistes qui oseront se garer dans des zones réservées aux personnes handicapées écoperont maintenant d’une amende de 229 $ plutôt que de 100 $. Avec les frais de greffe exigibles, l’amende se trouvera doublée, passant de 149 $ à 300 $.

Montréal espère ainsi décourager les conducteurs à adopter ce genre de comportement, améliorer la fluidité de la circulation et l’entretien de la chaussée.

La révision du montant des amendes sera adoptée au conseil municipal d’avril.