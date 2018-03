Plus de 50 000 migrants en attente d'un statut

Le cap des 50 000 dossiers de demandeurs d'asile en attente de traitement au pays vient d’être franchi, a appris TVA Nouvelles.

Les plus récentes données de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) indiquent que le nombre de dossiers en attente de traitement a plus que doublé en un an.

À pareille date, l'an dernier, on dénombrait 21 118 demandes d'asile en attente de traitement, contre 50 693 actuellement.

«La Section de la protection des réfugiés (SPR) instruira désormais les demandes d’asile principalement dans l’ordre où elles ont été reçues. Ce changement apporté à l’approche de mise au rôle, qui est attribuable aux restrictions d’ordre fonctionnel de la Commission, est prévu dans une exception réglementaire concernant les délais.

L’approche de mise au rôle permettra de veiller à ce que les causes soient instruites efficacement, tout en respectant les principes d’équité et de transparence pour les demandeurs d’asile. Cette nouvelle approche permettra en outre de réaliser des gains d’efficacité, ce qui contribuera à diminuer la pression exercée sur le système canadien d’octroi de l’asile», indique la Commission.

Rappelons qu'il y a 30 commissaires pour traiter les demandes d’asile dans la région de l’Est, qui englobe Montréal.