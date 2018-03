La controverse entourant l’utilisation d’un langage sans genre par les fonctionnaires de Service Canada a piqué au vif Richard Martineau jeudi dans sa chronique «Réveillez-vous» à l’émission «Le Québec Matin» sur les ondes de LCN.

«Au Canada, je pensais que c’était la majorité qui menait, mais, sous Justin Trudeau, c’est la minorité qui mène», a-t-il lancé.

Pour le chroniqueur, le retrait suggéré des mots «monsieur» et «madame» dans les services gouvernementaux offerts aux citoyens est complètement absurde.

«Ça n’a aucun sens. Ça n’a pas de bon sens. (...) Au Canada, on n’aurait pas de sexe, pas d’homme et pas de femme. On serait comme des anges... des êtres abstraits dans un pays totalement abstrait», s’est-il exclamé.

Selon lui, le gouvernement Trudeau ne consacre pas son énergie aux bons dossiers.

«Ce qu’on veut d’un gouvernement, c’est qu’il s’occupe de l’économie. Pouvez-vous s’il vous plait taxer Netflix? Pouvez-vous combattre les paradis fiscaux? Pouvez-vous équilibrer le budget?», a-t-il dénoncé.

