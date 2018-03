Vous êtes invités à vous prononcer sur les coûts des services sans fil

Les prix des forfaits de données au pays restent élevés et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a la ferme intention de les rendre plus abordables.

Dans cette optique, une consultation vient d’être mise en branle par le CRTC qui estime que si de tels forfaits étaient plus répandus, les Canadiens disposeraient alors d’un plus grand choix en matière de «services sans fil mobiles novateurs et abordables».

Cette consultation a «pour but de déterminer les caractéristiques précises des forfaits de données seulement à moindre coût. Le CRTC sollicite également des commentaires sur les règles précises qu’il convient d’établir, le cas échéant, pour s’assurer que ces forfaits soient à la portée du plus grand nombre de Canadiens possible», a fait savoir l’organisme, jeudi.

Les trois principaux fournisseurs nationaux – Telus, Bell et Rogers – sont invités à soumettre des propositions de forfaits de données, «seulement à moindre coût», et ce, d’ici le 23 avril. Le public pourra alors faire part de ses commentaires.

Avant son départ, l’ex-président Jean-Pierre Blais avait indiqué que si la situation ne changeait pas, le CRTC interviendrait pour accroître la concurrence dans le secteur du sans fil. Il avait écorché les compagnies de téléphonie cellulaire et n’excluait pas que l’organisme réglementaire puisse réduire les tarifs, rehausser les plafonds pour l’utilisation de données et favoriser l’innovation.

Jeudi, le nouveau patron a insisté sur la nécessité d’avoir un plus grand choix de services sans fil. «La décision d’aujourd’hui permettra de voir l’introduction de forfaits de données seulement à moindre coût partout au Canada en plus de tarifs définitifs réduits pour les services d’itinérance de gros», a dit Ian Scott, président et premier dirigeant du CRTC.

Itinérance de gros

Sur cette dernière question, le CRTC a justement tranché sur la question des tarifs que Bell Mobilité, Rogers et Telus factureront aux plus petites entreprises de services sans fil pour leurs services d’itinérance de gros. L’organisme jugeait que le niveau de concurrence entre les trois géants de télécoms était insuffisant.

Le Conseil soutient que «ces tarifs définitifs faciliteront la concurrence durable au sein du marché des services sans fil, ce qui avantagera les Canadiens tout en assurant le maintien des investissements dans des réseaux de grande qualité».

Le gouvernement Trudeau a salué cette décision, une «mesure additionnelle qui entraînera une réduction des tarifs d'itinérance de gros approuvés, qui variera entre 44 et 99 %», a-t-on fait savoir.

«La décision qu'a prise le CRTC aujourd'hui est un pas dans la bonne direction, mais il y a encore à faire», a souligné le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.