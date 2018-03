Xavier Dolan à Cannes?

Xavier Dolan retournera-t-il à Cannes cette année pour présenter son premier film anglophone, «Ma vie avec John F. Donovan»?

À quelques semaines du dévoilement de la programmation du célèbre festival, le nom du cinéaste québécois revient très souvent dans les rumeurs en provenance de France.

Comme c’est le cas chaque année à l’approche du Festival de Cannes, la machine à rumeurs fonctionne à plein régime dans les journaux français qui tentent de prédire quels films se retrouveront dans la programmation de la 71e édition de l’événement qui aura lieu en mai.

Au cours des dernières semaines, plusieurs médias se sont prêtés au jeu des prédictions. Et sans surprise, le nom de Xavier Dolan, un habitué de Cannes, revient à tout coup. Autant dans le «Paris Match» que dans «Le Figaro», son film «Ma vie avec John F. Donovan» est cité parmi les titres qui ont de fortes chances d’être sélectionnés à Cannes cette année. Le magazine «Les Inrockuptibles» évoque aussi cette possibilité en soulignant toutefois que «quelques rumeurs laissent entendre que Dolan préférerait présenter son film au Festival de Toronto».

Le site hollywoodien Variety.com fait également mention de «Ma vie avec John F. Donovan» parmi les longs métrages susceptibles d’être sélectionnés par les programmateurs cannois.

Un chouchou du festival

Il est logique de voir le nom de Xavier Dolan au cœur des rumeurs cannoises. Considéré comme un chouchou du festival, le cinéaste québécois a connu le succès dès son premier passage sur la Croisette il y a neuf ans, avec «J’ai tué ma mère». Il y est retourné par la suite avec la plupart de ses films, dont «Mommy» et «Juste la fin du monde» qui lui ont permis de remporter tour à tour le Prix du Jury et le Grand Prix.

Tourné il y a déjà un an et demi, «Ma vie avec John F. Donovan» réunit à l’écran plusieurs stars internationales dont Kit Harington, Susan Sarandon et Natalie Portman. Dolan a pris tout le monde par surprise récemment en annonçant qu’il avait supprimé au montage les scènes de Jessica Chastain.

Le film sera-t-il prêt à temps pour Cannes? La réponse le 12 avril, jour où sera dévoilée la programmation du festival.