Desjardins : des citoyens du Bas-Saint-Laurent inquiets

L’intention de Desjardins d’en finir avec les guichets automatiques en 2028 fait réagir au Bas-Saint-Laurent. Si l’on regarde ce qui s'est fait dans les dernières années avec les nombreuses fermetures, plusieurs membres et élus se demandent si les guichets disparaîtront plus rapidement encore dans certaines régions.

Le virage planifié vers les téléphones intelligents s’en vient rapidement, selon plusieurs membres Desjardins à qui TVA Nouvelles a parlé vendredi.

Au Bas-Saint-Laurent, de nombreux petits commerces saisonniers acceptent uniquement l’argent comptant. Il n’est pas possible de faire de paiement direct. La disparition anticipée des guichets dans une dizaine d’années inquiète, car la transition devra se faire à court terme.

Même si plusieurs membres de Desjardins utilisent beaucoup Accès D, les guichets automatiques demeurent essentiels de nos jours, notamment pour les aînés.

«Des fois, c’est mieux de venir au guichet, car tu fais tes commissions en même temps», croit un membre de Rimouski.

Une cliente de Desjardins ajoute: «Je vais sur internet pour les besoins de base et tout ça, mais je regarde les personnes qui sont un peu plus âgées que moi, puis je vais arriver dans cette catégorie-là, on ne sera pas toujours à jour avec internet».

Selon le maire de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin, la présence des guichets automatiques de Desjardins dans les petites communautés est vraiment très importante.

Même si on assiste à la fermeture de plusieurs commerces dans les petites localités, la présence d’une caisse populaire ou d’un guichet automatique permet de stimuler des projets de coopératives pour remplacer le dépanneur qui aurait fermé, par exemple.

«Faut pas voir Desjardins comme étant uniquement un endroit où l’on retire de l’argent et où l’on a des transactions, mais c’est une force de frappe dans l’occupation de notre territoire», a fait valoir le maire de Sainte-Flavie.

L’enjeu de l’accessibilité à internet est aussi préoccupant avec ce virage numérique.

«Il faut comprendre qu’en régions rurales, la difficulté d’avoir accès à internet est encore présente aujourd’hui. Quand bien même on parle de 10 ans jusqu’en 2028, il y a des zones tout court où il n’y a pas de connexion internet et où la qualité n’est pas bonne du tout. Il faut aussi comprendre que les choses changent plus lentement en région», a ajouté M. Fortin.