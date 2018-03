Éric Gros Louis veut une absolution conditionnelle

L’ex-chef de police de Wendake Éric Gros Louis, coupable d’entrave, de vol et d’abus de confiance, demande une absolution conditionnelle en plaidant notamment éprouver de grandes difficultés à se trouver un emploi de gestionnaire en raison de la «forte présence médiatique» entourant ses démêlés avec la justice.

«Je suis aux prises avec, si on peut dire, des problèmes judiciaires, mais c’est ce qui me nuit. Quand le monde va sur Google, j’ai je ne sais pas comment [sic] de photos, pis c’est ce qu’on [les potentiels employeurs] me laisse sous-entendre», a affirmé Gros Louis, qui a témoigné lors des représentations sur la peine, vendredi, des «grandes conséquences» que les accusations portées contre lui ont eu dans sa vie.

L’homme de 45 ans a entre autres évoqué «le suicide financier» qui en a découlé, ayant accumulé des frais d’avocats de plus de 250 000 dollars. La défense a également soulevé que l’infraction devait être considérée comme une première offense, même si Gros Louis a déjà reçu une sentence pour une histoire de fraude aux dépens de la nation huronne-wendate (NDLR : cette cause est en appel), puisque les gestes dans ce dossier-ci ont été commis à une période antérieure.

Prison avec sursis

La Couronne, pour sa part, réclame une peine de trois à quatre mois de prison avec sursis, avec une assignation à domicile à 50%, estimant qu’en tant que chef de police à l’époque, Gros Louis a manqué à son serment d’office «d’agir avec honnêteté et justice» en adoptant un «comportement frauduleux».

Selon le procureur Me Juan Manzano, qui a souligné qu’il «n’y a pas, en soi, de preuves d’impact résultant de la couverture médiatique et encore moins d’une couverture médiatique particulière», prononcer une absolution conditionnelle «nuirait à l’intérêt public».

Rappelons qu’à l’automne, Gros Louis a été déclaré coupable d’avoir, alors qu’il était chef de police, demandé à une policière de son service de ne pas saisir le véhicule d’un ami qui venait de recevoir un constat d’infraction pour avoir brûlé un feu rouge, et dont le permis n’était pas valide.

Plus tard, Gros Louis a remis 865 dollars – le montant total de l’amende – provenant des fonds sur service de police à ce même ami, en le faisant passer pour une source.

Travail à Montréal

Gros Louis a fait état vendredi de ses problèmes de dos qui l’empêchent de travailler dans le domaine de la construction comme il l’avait fait après son congédiement du corps de police en 2013, et avoir été incapable de se dénicher un emploi dans la région malgré avoir posé sa candidature à une cinquantaine de postes dans la dernière année, après avoir complété une maîtrise en administration publique.

«Ma santé est en décroissance, mais j’ai une famille à faire vivre, et le seul emploi que j’ai trouvé, c’est à Montréal, pour un cousin contracteur», a raconté Gros Louis, dont l’avocate a souligné que l’objectif n’était pas «de jouer à la victime».

«[...] les conséquences ont été à ce point grandes dans tous les stades de sa vie que je vous soumets que l’objectif de dissuasion et de dénonciation est rencontré dans le cas de monsieur», a plaidé son avocate, Me Rachel Gagnon.

Le juge Hubert Couture rendra sa sentence le 22 juin prochain.