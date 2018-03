Les Oblats du Québec s’excusent

Une enquête qui sera publiée demain dans «Le Journal de Montréal» sur les sévices commis pendant 39 ans par le père Alexis Joveneau, sur la Basse-Côte-Nord, a poussé la communauté des pères Oblats à s’excuser publiquement.

Les témoignages recueillis par «Le Journal de Montréal» au cours des trois derniers mois sont à ce point choquants que le chef des Oblats au Québec s’est même dit ouvert à aider les victimes.

Dans ce grand reportage, une vingtaine d’Innus de la Côte-Nord témoignent à visage découvert d’agressions sexuelles, physiques, psychologiques et financières commises par le père Alexis Joveneau, entre 1953 et 1992.

Lettres accablantes

Nous avons aussi mis la main sur des lettres rédigées par le bourreau lui-même qui prouvent qu’il a abusé sexuellement, pendant des mois, sa nièce en visite au Québec.

«Nous sommes profondément désolés et nous nous excusons de tout tort causé par notre confrère. Nous sommes tous blessés dans cette tragique histoire», a déclaré le père Luc Tardif, lors d’un entretien avec «Le Journal de Montréal».

«Le Journal de Montréal» démontre que le père Joveneau utilisait son pouvoir et son emprise sur les Innus, non seulement pour en abuser sexuellement, souvent dans son confessionnal, mais qu’en plus il s’enrichissait personnellement sur leur dos.

Archives nationale du Québec

Voici quelques éléments que nous révélerons à partir de demain et qui ont été portés à l’attention des Oblats:

-19 témoignages-chocs à visage découvert ;

-une trentaine de lettres d’amour écrites par Alexis Joveneau à sa nièce, qui ont été cachées pendant 20 ans ;

-il se proclamait Jésus et avait 12 apôtres ;

-il forçait des femmes à se marier à des inconnus ;

-il s’emparait des plus belles fourrures en échange de prières à son bénéfice personnel.

«Nous prendrons nos responsabilités par tous les moyens possibles pour participer à la réparation des blessures causées aux victimes», a déclaré le père Tardif.

Révélations troublantes

La communauté religieuse des Oblats s’était déjà excusée en 1991 auprès des Autochtones pour des abus physiques et sexuels perpétrés par d’autres religieux.

Mais ils disent avoir appris seulement en novembre les crimes reprochés à Joveneau lorsque des femmes innues ont témoigné à l’Enquête nationale sur les femmes autochtones portées disparues et assassinées.

Devant les révélations encore plus troublantes obtenues par «Le Journal de Montréal» lors d’une visite des villages d’Unamen Shipu et de Pakuashipi, les Oblats ont décidé de mettre en place une ligne téléphonique et un courriel pour aider les victimes. Ils ont aussi embauché un avocat...

«Parfois, on se questionne sur la nature des allégations. Mais là, c’est inacceptable, intolérable, et de façon non équivoque. C’est vraiment dégoûtant», a soupiré le père provincial Tardif.

Le père Joveneau, aujourd’hui décédé, a longtemps été considéré par les Oblats comme un missionnaire d’exception. La congrégation cléricale le traite maintenant de «personnage dégoûtant» et de «peste».

Le père Tardif dit avoir tenté de contacter le conseil de bande d’Unamen Shipu à trois reprises, sans succès.

Les Oblats de Marie-Immaculée

- Fondée en 1816 par l’évêque Eugène de Mazenod en France

- Premiers missionnaires arrivent au Canada en 1841

- En 1844, la communauté religieuse s’est établie à Mont-Saint-Hilaire, Sainte-Foy, Ottawa et en Abitibi

- Connus au Québec grâce aux missions auprès des Autochtones

- Les Oblats ont fondé l’Université d’Ottawa en 1848 sous le nom de Collège de Bytown et ils ont assuré la direction jusqu’en 1966

- 150 oblats au Québec en 2018

- Les victimes peuvent joindre les Oblats au 1 800 450 8701 et à infojoveneau@gmail.com