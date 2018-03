Les salaires des patrons grimpent encore

Malgré le tollé qu’avait suscité l’an dernier la forte hausse de la rémunération de ses grands patrons, Bombardier leur a accordé une nouvelle augmentation.

La rémunération totale des cinq plus hauts dirigeants de la multinationale québécoise a atteint 30,8 M$ US (près de 40 M$ CA) en 2017, soit 12,3% de plus qu’en 2016. En incluant le traitement du président du conseil d’administration, Pierre Beaudoin, le total atteint 33,8 M$ US, en hausse de 8,1%.

Les émoluments de M. Beaudoin sont passés de 3,9 à 2,6 M$ US du fait qu’il a abandonné la gestion quotidienne de l’entreprise en juin 2017 en réaction à la grogne populaire.

Compensations

En revanche, la rémunération du PDG, Alain Bellemare, a bondi de 12% en 2017 pour atteindre 10,6 M$ US (13,7 M$ CA). Ses attributions en actions et en options ont diminué, mais sa prime en argent a crû de 34% pour s’élever à 3,2 M$ US. M. Bellemare a aussi eu droit à 2,2 M$ US pour compenser la baisse du dollar canadien et couvrir ses frais de déménagement des États-Unis vers le Québec.

Résultats

Bombardier justifie cette nouvelle progression des salaires par les résultats financiers de 2017, qui comprennent notamment une hausse de 57% du bénéfice d’exploitation ajusté et une amélioration de 250 M$ US des liquidités. De plus, l’action de l’entreprise a gagné 80% au cours des 12 derniers mois.

Pour le public et les travailleurs de Bombardier, l’année a été surtout marquée par la cession du programme d’avions C Series à Airbus pour 0$.

Il y a un an, la hausse de 48% de la rémunération consentie aux grands patrons avait causé une telle commotion que des centaines de personnes avaient manifesté devant le siège social de Bombardier, à Montréal. Même le gouvernement Couillard, qui a injecté 1 milliard $ US dans la C Series, avait invité l’entreprise à revoir sa politique de rémunération.

Retraite

Bombardier a par ailleurs annoncé que Laurent Beaudoin, gendre de Joseph-Armand Bombardier, allait quitter le conseil de l’entreprise le 3 mai, 10 jours avant de célébrer son 80e anniversaire de naissance. Il est administrateur depuis 1963.

Enfin, Bombardier a clôturé vendredi une émission d’actions de 500 M$ US. La famille Bombardier-Beaudoin détient désormais 51,5% des droits de vote de l’entreprise, contre 53,2% auparavant.