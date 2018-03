Rappel des consignes de sécurité aux enfants

La disparition du petit Ariel Jeffrey Kouakou depuis 11 jours à Montréal est l’occasion de rappeler les règles de sécurité dont les parents devraient discuter avec leur enfant.

En entrevue à l’émission Le 9 heures avec Jean-François Guérin, la directrice générale du Réseau Enfants-Retour, Pina Arcamone, a expliqué que les parents doivent discuter de sécurité avec leur enfant, mais aussi les rassurer en cette période difficile.

«Il faut rassurer nos enfants parce qu’on est dans un climat d’insécurité présentement, il y a beaucoup d’angoisse. Il faut leur dire qu’ils sont en sécurité et que les policiers font tout leur possible pour retrouver le petit Ariel», affirme Mme Arcamone. «Il faut les outiller, pas les effrayer», ajoute-t-elle.

Voici quelques conseils que le Réseau Enfants-Retour propose pour la sécurité des enfants :

- Toujours avertir ou demander la permission aux parents avant d’aller quelque part ou de suivre quelqu’un et les avertir en cas de changement de plan. Selon Pina Arcamone, il s’agit de la «règle d’or» de la sécurité.

- Se déplacer en groupe de deux ou plus.

- Savoir où aller chercher de l’aide et reconnaître les personnes ressources. «Faites une promenade dans votre quartier ce week-end et identifiez des lieux sûrs, de confiance et quoi dire dans une situation d’urgence», suggère Pina Arcamone.

- Dire «Non». «La consigne, c’est qu’un adulte devrait toujours demander à un autre adulte pour de l’aide», explique la directrice générale du Réseau Enfants-Retour.

- Garder ses distances.

- Pratiquer des scénarios. «Ça nous permet de voir ce que l’enfant comprend et de voir si on doit lui donner d’autres conseils», ajoute Mme Arcamone.

- Étiqueter les effets personnels de vos enfants.

- Convenir d’un mot de passe secret pour la famille à utiliser en cas d’urgence.

- Utiliser une route sécuritaire en évitant les secteurs boisés.

Pour accompagner les parents dans leur travail de sensibilisation, le Réseau Enfants-Retour met à leur disposition des documents par groupe d’âge sur son site Internet.