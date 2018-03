«Si on n’accepte pas d’être bousculé aussi bien vendre des chaussures»

Cela fait 45 ans que Louise Portal pratique son métier de comédienne aussi bien à la télévision qu’au cinéma. Elle compte aussi plusieurs écrits à son actif. Elle publie d’ailleurs son nouveau livre Le journal de ma vie.

La comédienne écrit presque quotidiennement depuis qu’elle a 13 ans. Elle était séparée de sa jumelle Pauline et elle a senti le besoin de coucher sur papier ses émotions et son béguin pour un certain Claude. Dans Le journal de ma vie, l’écrivaine a laissé des pages blanches pour ses lecteurs et lectrices.

«Je les invite à écrire. J’ai décidé de leur offrir des pistes de lecture à travers les âges de la vie. On part de l’enfance jusqu’à 60 ans et plus. Chaque décennie a des cadeaux et des écueils», fait valoir Louise Portal.

Gilbert Sicotte

La comédienne a fait ses études au Conservatoire d’art dramatique du Québec. Denis Lévesque en a profité pour lui demander ce qu'elle pensait du renvoi de Gilbert Sicotte qui a enseigné au Conservatoire durant 30 ans. Le comédien et professeur était visé par des allégations de harcèlement psychologique à l’endroit de ses élèves.

«Dans ce métier-là, si on n’accepte pas d’être bousculé émotivement, aussi bien aller vendre des chaussures», soutient Mme Portal.

«On a à jouer des sentiments. J’ai joué une alcoolique, ce que je ne suis pas. Il a fallu que j’aille chercher des noirceurs, de grands chagrins en moi pour incarner Odile. Elle boit, car elle souffre. Pour aller chercher la souffrance humaine, on a besoin de quelqu’un qui nous pousse, qui nous dit que l’on peut aller plus loin», ajoute-t-elle.

«Quand on a 20 ans, on est plus fragile. Gilbert est un grand professeur d’art dramatique. Ça m’a fait beaucoup de peine et le lendemain, j’ai écrit tout de suite à Gilbert», souligne Louise Portal.

À 67 ans, Louise Portal dit vivre ses meilleures années. «Je suis comme le bon vin», affirme-t-elle en souriant. Et l’amour y est pour quelque chose. «Je suis une grande amoureuse. Je suis une amoureuse épanouie, car j’ai vraiment le sentiment d’avoir réussi ma vie», conclut-elle.