Un joueur «ordinaire» à l’origine du massacre de Vegas

Le dévoilement d’une nouvelle vidéo de surveillance nous offre un point de vue inusité sur le tueur de Las Vegas, Stephen Paddock, auteur de la pire tuerie de l’histoire moderne des États-Unis, au cours de laquelle 58 personnes ont trouvé la mort.

Rien de particulièrement notable à déclarer à propos de ces images captées depuis l’aire des valets, les ascenseurs, les restaurants, les couloirs et la salle de jeux: dans les jours précédant le carnage, Paddock avait l’air d’un homme sans histoire.

On peut le voir aller et venir de l’hôtel, revenant à chaque fois avec plus de sacs et de valises.

Au cours de ces sept jours, l’homme de 64 ans a également pris le temps de retourner chez lui à Mesquite, dans le Nevada.

Lorsqu’il est en contact avec les bagagistes de l’hôtel, le tueur affiche une bonne humeur, visiblement blagueur, leur remettant des pourboires lorsqu’ils l’aident à vider sa fourgonnette et à entrer ou sortir des bagages de sa chambre. En tout, durant cette semaine fatidique, Paddock ou les employés de l’hôtel ont transporté 21 valises, deux petits sacs, un sac à ordinateur portable et un conteneur blanc vers sa chambre du Mandalay, d’où il a perpétré son massacre du 1er octobre dernier, visant le public rassemblé pour entendre un spectacle de musique country en plein air.

Stephen Paddock était un client régulier du Mandalay Bay, et semblait connaître plusieurs employés avec lesquels il échangeait sourires, salutations et poignées de mains.

MGM Resorts a indiqué qu’il n’a donné «aucun signe avant-coureur de ce qu’il planifiait de faire» et que le personnel de l’hôtel n’aurait pas pu prévenir l’accès de violence de cet homme «au comportement extérieur normal».

Malgré l’enquête qui perdure depuis plusieurs mois, les vidéos de surveillance et les divers documents laissés derrière par le tueur, les raisons de sa folie meurtrière demeurent toujours inconnues.