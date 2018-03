Succès de foule pour le 9e défilé de la Saint-Patrick de Québec

Le traditionnel défilé de la Saint-Patrick de Québec a une fois de plus réuni des dizaines de milliers de spectateurs, Irlandais de coeur ou de souche, venus festoyer en Haute-Ville samedi.

Le virage entrepris l’an dernier pour donner de l’ampleur à la fête s’est poursuivi avec la participation de plusieurs commerces et restaurants du centre-ville, invités à porter les couleurs de l‘Irlande ou à mettre de l’avant ses saveurs.

«Le défilé grossit année après année, on en est à 900 participants», s’est réjoui le maire Régis Labeaume, vêtu de vert pour l’occasion.

À ses côtés, la mairesse suppléante, Michelle Morin-Doyle, a rappelé que 40% de la population de Québec aurait des racines irlandaises.

Le coup d’envoi des festivités a été donné à 14h à l’école secondaire Saint-Patrick dans le quartier Montcalm. Le cortège a ensuite rejoint l’hôtel de ville de Québec via l’avenue Cartier et la Grande-Allée.

10e édition

Terrasses animées, bière verte, maquilleurs pour enfants, artistes de cirque et conteurs irlandais étaient notamment au programme. La participation des services de police de New York, Boston, Chicago et Toronto n’est pas non plus passée inaperçue. «On est le seul défilé à tous les avoir dans une même parade», a souligné Mme Morin-Doyle.

Le maire Labeaume a quant à lui glissé que les organisateurs du défilé préparent «quelque chose de spécial» pour sa 10e édition, l’an prochain, sans donner davantage de détails.

L’événement a par ailleurs été l'occasion de souligner le 175e anniversaire de la St Patrick’s High School, l’une des premières institutions destinées à la communauté irlandaise avec l’église Saint-Patrick, a rappelé James Donovan, membre du conseil d’administration du défilé.

L’événement a attiré, l’an dernier, 50 000 personnes selon les organisateurs, qui en attendaient autant cette fois-ci.