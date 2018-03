Les confidences de Léa Clermont-Dion

À 26 ans, Léa Clermont-Dion coiffe les chapeaux d’animatrice, d’auteure et de militante féministe. C’est avec un bel enthousiasme qu’elle multiplie les projets. Parmi eux, la coréalisation d’un documentaire, l’obtention de son doctorat et un enfant pour bientôt, si la vie le veut...

Léa, quels sont les projets qui vous occupent actuellement?

On peut me voir dans la troisième saison de «Mitsou et Léa» diffusée sur MOI&cie. Ç’a été très agréable à tourner. J’ai des projets en développement avec la France. Pour la première fois, je coréalise un documentaire sur la misogynie en ligne, avec Guylaine Marois. C’est un projet qui me tient particulièrement à coeur.

Avez-vous personnellement vécu cette situation?

Oui. Mais ça peut arriver à toutes les femmes. Les «phallophotos», le «revenge porn» (les ex qui se vengent en diffusant des photos de leur ex-copine nue), c’est très intense. Nous allons rencontrer des gens de partout dans le monde. Je fais aussi un doctorat; j’essaie de terminer ma thèse sur la cyberviolence faite aux femmes et les discours antiféministes en ligne. Je m’intéresse aux discours haineux, à la radicalisation du propos, à la banalisation de cette violence. J’ai fait plusieurs conférences sur ce sujet en Europe durant la dernière année, notamment au Barreau de Paris.

Armée de vos convictions, vous avez organisé un événement singulier récemment...

Oui, il s’agit de «Consensus», un spectacle-bénéfice qui s’est tenu le 7 mars au Club Soda, en collaboration avec Québec Contre les Violences Sexuelles et Je Suis Indestructible, deux organisations qui luttent contre la violence faite aux femmes. Dear Criminals, Elisapie Isaac, Karim Ouellet, La Bronze et Sofia Nolin y étaient. Pour nous, c’était important de célébrer. Nous voulions apporter de la joie et de la légèreté dans tout cela. Il faut retenir qu’il est possible de passer à travers ces situations et de continuer à vivre.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous rendre au doctorat?

Au début, j’étais profondément angoissée. Je me demandais si j’allais être capable d’y arriver. C’est ma directrice de thèse qui m’a encouragée à le faire. J’étais stressée, car je n’ai jamais adoré l’école. Je n’ai jamais aimé me faire dire quoi faire ou me faire imposer quoi que ce soit. J’ai toujours été un oiseau libre. C’est très exigeant le doctorat. L’année dernière, j’ai lu 130 livres en quatre mois. J’ai reçu des bourses, ce qui m’a aidée. L’examen rétro a été la plus grande épreuve de ma vie. On nous questionne sur nos 130 lectures, on a une journée pour écrire 20 pages; 50 % des étudiants coulent l’examen... Après l’avoir réussi, je me suis sentie légitimée. Ça m’a appris la discipline.

Parlez-nous de votre enfance.

Je viens d’une petite famille. J’ai une soeur. Je suis née à Laval, puis j’ai vécu dans Lanaudière. J’ai grandi au bord d’un lac. Par la suite, nous avons déménagé dans les Laurentides; nous étions isolés dans le bois. Je faisais deux heures et demie d’autobus, matin et soir, pour aller à l’école. C’était l’enfer! Je n’ai vraiment pas aimé cette période. Aujourd’hui, j’ai un chalet dans les Laurentides avec mon amoureux et j’adore y aller. Mais élever des enfants dans le bois? Non merci! Il n’y avait pas d’amis autour. C’est peut-être ce qui a fait en sorte que je suis devenue plus studieuse. Je n’avais rien d’autre à faire qu’étudier et lire. Mais j’ai toujours été sociable.

Comment s’est déroulée votre adolescence?

À 12 ans, j’ai souffert d’anorexie. Avec le recul, je crois avoir vécu une crise identitaire et que c’était une façon d’exprimer un refus de vieillir, de devenir adulte. Les troubles alimentaires, c’est quelque chose de si difficile. C’est une maladie mentale difficile à gérer.

Comment avez-vous fait pour vous en sortir?

Le fait d’avoir été diagnostiquée jeune et d’avoir rapidement été hospitalisée à Sainte-Justine m’a forcée à agir. Mes parents m’ont tout de suite mise au pied du mur. J’ai pris conscience que, si je ne mangeais pas, ma vie allait être hypothéquée. J’avais quand même cette conscience du monde qui m’attendait. Je savais qu’il fallait que je me force pour avoir une vie normale et heureuse. Je ne voulais pas perdre une année à l’école. Ç’a été une période difficile. Il faut tout de suite agir, ne pas laisser aller les choses. Ç’aurait pu durer très longtemps. J’ai réalisé que ça ne servait à rien d’être fâché et de bouder, qu’il valait mieux s’accepter et travailler sur soi.

Aujourd’hui, arrivez-vous à apprécier qui vous êtes?

Oui, tout à fait. On peut agir sur notre corps en ayant une vie saine. Sans faire d’excès, on peut bien manger, prendre soin de soi, faire du sport juste pour le plaisir et être en santé. Personnellement, je me sens mieux quand je fais du sport et quand je mange à ma faim. Je ne me prive pas. J’aime même manger une poutine de temps en temps! (rires) Ma vie serait d’une telle tristesse si je ne pouvais pas manger. J’apprécie tellement la nourriture! Je connais des gens qui souffrent d’anorexie ou qui n’aiment pas leur corps, et je trouve ça triste. Il faut accepter d’avoir le corps qu’on a.

Vous êtes plutôt orientée vers le bonheur...

Oui, parce que je sais ce que c’est d’être déprimé, de ne pas bien aller. Je suis plutôt allergique à la lourdeur. S’il y a un problème, je l’affronte, je l’exprime sans peur. J’essaie d’être bien dans ma peau et de ne pas m’apitoyer sur mon sort. On n’a qu’une vie à vivre. Il y a tellement de gens malades, je ne vois pas pourquoi je chialerais. Je suis choyée, mais je n’ai pas tout reçu tout cuit dans le bec.

Avez-vous des passions, des passe-temps?

Je me passionne pour la nature et le sport. Mon copain et moi passons nos fins de semaine au chalet. Je fais du ski de fond, de la raquette, de la course. J’aime aussi ne rien faire, lire, relaxer devant un feu de foyer au chalet. J’aime voyager, mais comme j’essaie d’avoir un enfant, je ne peux pas aller partout à cause du virus Zika.

Si vous désirer avoir un enfant, ça veut donc dire que vous avez trouvé l’homme avec lequel vous voulez vous établir...

Oui, nous sommes ensemble depuis deux ans. Mon amoureux est extraordinaire! C’est une bonne personne qui prend soin de moi. C’est toujours simple entre nous. J’ai 26 ans et je suis prête à devenir mère. Mon chum est italien, alors j’apprends l’italien, c’est une langue que j’adore. Ça me permet de parler avec mes beaux-parents. Cet été, nous irons en Grèce et en Italie, c’est un pays où j’aimerais habiter. J’ai déjà vécu à Paris pendant mes études.

Qu’est-ce qui vous avait amenée là-bas?

J’y ai vécu avec ma mère lorsque j’avais 20 ans. J’ai étudié à Paris pendant un an. J’adore cette ville! J’y ai encore des amis.

Que vous reste-t-il à réaliser?

Outre mon projet en France, je souhaite réussir mon documentaire et peut-être en faire d’autres. Tout va bien. J’aime ce qui se passe dans ma vie en ce moment et j’aimerais que ça dure, tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. En prime, j’ai du temps. J’adore avoir du temps pour lire, pour voir mes amies et pour faire mes projets sans stress.«Mitsou et Léa» est diffusée le jeudi 22 h, à MOI&cie. On peut joindre les regroupement québécois des centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCLACS) au rqcalacs.qc.ca.