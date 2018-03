Les six duels les plus marquants

Chaque saison, les coachs de «La Voix» montent des numéros de duels époustouflants, dont plusieurs restent encore en mémoire. En compagnie de Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission, nous avons répertorié les six duels les plus mémorables des cinq dernières saisons.

Brian Taylor et Jérôme Couture: «I Heard It Through the Grapevine»

«Ce duel représentait le combat de David contre Goliath. Il y avait d’un côté le grand Brian, fort d’une riche expérience dans le blues, et, de l’autre, Jérôme Couture, physiquement de plus petite taille. Mais les deux ont fait une interprétation éclatante du grand succès popularisé notamment par Marvin Gaye. Ils se nourrissaient chacun de l’énergie de l’autre. C’est un des grands moments de «La Voix», toutes saisons confondues.»

Saison 1

Étienne Cousineau et Mark Elkes: «Miss Sarajevo»

Sur papier, ils semblaient être le duel le plus improbable, mais il s’est véritablement passé quelque chose une fois sur scène. «Leurs deux voix et leurs deux styles se mariaient parfaitement bien, a indiqué le producteur. Étienne, le chanteur lyrique, mettait en valeur sa voix avec des notes très hautes, tout comme celle de Mark, douce, nous ramenait sur terre. La coach Ariane Moffatt avait trouvé la chanson parfaite qui permettait aux deux de briller.»

Saison 2

Shiraz Adham et Thomas Hodgson: «On leur a fait croire»

La chanson d’Alex Nevsky venait tout juste d’arriver dans les palmarès, lorsque Louis-Jean Cormier a décidé de la faire chanter par ses deux candidats, chacun accompagné de leur instrument fétiche. «Le duel compte parmi les plus beaux numéros de «La Voix». Louis-Jean avait nommé Thomas vainqueur, et Éric Lapointe avait immédiatement volé Shiraz. C’était la première année où il y avait des vols. Le duel avait été tellement bon que, lors de la grande finale, on avait refait le numéro avec Alex Nevsky, dont c’était le premier passage à l’émission. Je pense que le duel a aussi permis de faire connaitre la chanson au plus grand nombre.»

Saison 3

Matt Holubowski et Karine Ste-Marie: «Always On My Mind»

Intimidé parce que son coach Pierre Lapointe lui avait demandé de ne pas utiliser sa guitare, Matt Holubowski a semblé avoir ouvert son cœur lors de ce duel. «Je pense que c’est le duel qui a permis de découvrir la voix exceptionnelle de Matt. C’était très beau vocalement. C’est à partir de ce moment qu’il est entré dans le cœur des Québécois.» Le duel était pourtant tout en douceur. Chacun assis sur un tabouret, ils se regardaient dans les yeux en chantant. Charles Lafortune a même avoué être témoin du «moment le plus touchant de l’histoire de «La Voix».

Saison4

Stéphanie St-Jean et Thomas Argouin: «Mes blues passent pu dans porte»

Les deux candidats étaient investis d’une intensité incroyable durant leur prestation. «C’est là qu’on voit que tout peut arriver aux duels, a expliqué Stéphane Laporte. Les choses peuvent suivre un cours différent, et le destin peut changer. Au terme du duel, Éric Lapointe a gardé Thomas, mais Pierre Lapointe a immédiatement volé Stéphanie. Sans le savoir encore, il venait de s’approprier la gagnante de la saison. Grâce à ce vol, Stéphanie a ensuite continué de progresser jusqu’à la finale, qu’elle a remportée.»

Saison 5

Louis-Paul Gauvreau et Rose Langis: «Born To Be Wild»

Duel improbable à la base, les deux candidats ont su mettre en valeur leur talent, chacun de son côté, mais aussi ensemble, dans un numéro qui a beaucoup fait jaser. «Avec son univers si particulier, Louis-Paul a réussi à trouver une planète commune avec Rose. C’était vraiment le duel de la belle et la bête, mais Rose a tenu son bout, sans défaillir et malgré la puissante énergie de son adversaire.» La coach Isabelle Boulay a ensuite décidé de continuer l’aventure avec le métalleux, qui a réussi à se faufiler en demi-finale.

Le duo québécois le plus mémorable

Parmi tous les chanteurs et chanteuses du Québec qui ont partagé la scène, il y a un duo exceptionnel qui restera dans les annales pour son intensité émotive, c’est celui de Céline Dion et Ginette Reno, sur les plaines d’Abraham, à Québec, en 2008, avec la chanson «Un peu plus haut, un peu plus loin». Stéphane Laporte s’en souvient très bien. «J’avais la chance d’être en tournage pour ce spectacle et j’ai pu le vivre de très proche. Tous ceux qui l’ont vécu ont été touchés. On sentait toute la générosité de Céline envers son idole d’enfance, on voyait qu’elle voulait lui laisser toute la place. Mais on sentait aussi que Ginette partageait la chanson avec une chanteuse pour laquelle elle un grand respect. La capacité vocale des deux était exceptionnelle.»