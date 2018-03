Manifestation à Montréal pour appuyer les voisins américains

Des centaines de Montréalais ont pris part samedi à une marche réclamant un meilleur contrôle des armes à feu à l'instar de centaines de milliers d'autres personnes dans plusieurs villes américaines et canadiennes.

Quelque 350 personnes ont répondu à l’appel lancé par les organisateurs montréalais de la «March for Our Lives» (Marchons pour nos vies). Ils ont d’abord convergé au square Cabot avant de marcher dans le calme sur la rue Sainte-Catherine jusqu'au consulat américain.

«La tuerie du 14 février [à Parkland, en Floride] qui a fait 17 morts et 15 blessés était la 28e tuerie de 2018. Ces tueries ne peuvent demeurer des événements hebdomadaires», pouvait-on lire dans la convocation.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI Près d'un millier de personnes se sont rassemblées au Square Cabot en solidarité aux manifestations aux États-Unis pour réclamer un meilleur contrôle des armes

Des représentants des communautés étudiantes de Montréal, dont l'École Polytechnique et le Collège Dawson, étaient présents. Tout en appuyant les revendications des jeunes Américains, ils ont voulu aussi réclamer un meilleur contrôle des armes à feu au Canada.

La jeune Amy Creighton, 11 ans, avait aussi organisé un rassemblement d’enfants «pour montrer de la compassion et de l'amour avec les familles, les amis, les collègues et les communautés des victimes de la fusillade en Floride». En entrevue à Global News cette semaine, elle a confié que son initiative était un geste de solidarité envers «les familles et pour sensibiliser les gens afin qu'ils puissent voir que d'autres pays se préoccupent aussi des fusillades».

Plusieurs marches et manifestations ont été organisées au Canada et aux États-Unis, notamment à Parkland avec comme thème: «Plus jamais ça!». À Washington, près de 500 000 personnes, dont des élèves, étaient attendues.

Poly se souvient

Porte-parole de l’organisme Polysesouvient, Nathalie Provost s’est rendue à Washington pour apporter son soutien aux victimes et aux survivants.

«Pour moi, c’est une façon de témoigner de mon admiration, de ma reconnaissance pour ce que les étudiants de Polytechnique ont fait, il y a 28 ans. Ce sont les étudiants de Polytechnique qui ont lancé le bal au Canada comme le font aujourd’hui les étudiants de Parkland. Dès qu’ils en ont parlé, j’ai eu envie d’être ici.»

Selon Mme Provost, la cause était plus importante que le long déplacement qu’elle a dû effectuer pour se rendre dans la capitale fédérale. «J’ai l’impression qu’il y a quelque chose d’historique qui se passe aux États-Unis. [S’ils] réussissent à faire avancer leur mouvement, si les jeunes réussissent, ils vont avoir un impact sur la [National Rifle Association], ça va avoir un impact sur nous au Canada. Pour toutes ces raisons-là, c’est important pour moi d’y être.»

Se remettre d’un tel événement

Diplômée de Polytechnique, Nathalie Provost avait été blessée lors de la tragédie de 1989 au cours de laquelle 14 femmes ont été assassinées.

«Moi je sais ce que c’est de se remettre d’un événement comme ça. J’ai été blessé, j’ai été témoin, j’ai vu la mort dans les yeux. Ça prend une vie. On ne se remet de ça comme d’une jambe cassée [...]. C’est vraiment dramatique que le pays qui s’est présenté comme le plus grand pays de la démocratie ne voie pas la poutre qui est dans son œil.»