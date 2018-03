Manifestation pacifique en marge des assemblées de Desjardins

Une cinquantaine de manifestants ont dénoncé samedi les investissements du Mouvement Desjardins dans les énergies fossiles en marge de ses assemblées générales qui s’ouvraient à Québec.

Le rassemblement initié par Greenpeace s’est déroulé dans le calme à l’entrée du Centre des congrès de Québec où s’ouvraient les assemblées annuelles de la coopérative financière.

Les participants ont dénoncé le prêt de 145 millions $ accordé en 2017 par Desjardins à la compagnie Kinder Morgan pour son projet de pipeline dans l’Ouest canadien et plus globalement les investissements dans les énergies fossiles.

L’oléoduc Trans Mountain, qui doit permettre de transporter du pétrole des sables bitumineux de l’Alberta vers la côte ouest, suscite une vive opposition en Colombie-Britannique, où plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés depuis une semaine, dont la chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May.

«Desjardins doit écouter les Premières nations, la Colombie-Britannique et l’opposition grandissante et cesser de financer des projets destructeurs de pipelines de sables bitumineux », a déclaré le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin, invitant l’institution à être « du bon côté de l’histoire».

L’organisation a dit avoir en main une pétition signée par environ 10 000 personnes dont 60% seraient membres de Desjardins.

«On prend acte»

Une porte-parole de Desjardins, Chantal Corbeil, a indiqué que son organisation entendait le message des opposants au projet Trans Mountain, mais que celle-ci était liée à un contrat avec l’entreprise.

«Oui, on prend acte [du mouvement]. Ce que je peux vous dire, c’est qu’on a déjà investi là-dedans, donc c’est certain qu’on a des contrats et qu’on ne peut pas désinvestir comme ça parce qu’on doit respecter nos engagements», a dit Chantal Corbeil en rappelant que Desjardins avait resserré depuis le 6 décembre 2017 ses critères pour ce type d’investissements à l’avenir.

Le Mouvement Desjardins avait décrété un moratoire sur le financement de pipelines à l’été 2017, avant de revenir sur sa décision à la fin de l’année, préconisant plutôt une série de politiques devant réduire son empreinte sur l’environnement.

La coopérative rappelle qu’elle finance déjà plusieurs projets en matière de développement durable et qu’à l’avenir elle sera « de moins en moins engagée dans les énergies fossiles».