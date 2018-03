Plus de 300 véhicules modifiés en vue du Sommet du G7

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a fait appel à l'entreprise 911 Pro de Longueuil pour modifier la flotte de véhicules qu'elle a acquise en prévision du Sommet du G7, qui se tiendra dans Charlevoix en juin prochain.

Il s’agit principalement de Chevrolet Suburban.

La compagnie, qui a entre autres pignon sur rue à Québec, recrute actuellement des étudiants en mécanique automobile du Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer pour réaliser le montage de quelque 316 véhicules.

«Ça ne me surprend pas», a commenté Mario Berniquez, analyste en interventions policières. Il y a eu une analyse du terrain de fait pour la mobilisation des gens, le transport des prisonniers s'il y en a, celui des dignitaires. S'il y a eu 316 véhicules de ciblés, c'est qu'ils ont trouvé un besoin rattaché à tout ça», a-t-il ajouté en entrevue avec TVA Nouvelles.

Du côté de 911 Pro, personne n'a voulu commenter le tout, samedi. «Je refuse de confirmer ou d’infirmer ces informations, a mentionné le président James Dixon. Ce sont des données confidentielles. Nous avons un contrat avec la GRC et ne souhaitons pas le perdre.»

Il est donc difficile de savoir concrètement ce qui sera ajouté sur ces véhicules afin de les rendre plus sécuritaires.

Olivier Trudelle, un jeune mécanicien de Québec, a une opinion bien précise sur la question. «Selon moi, les vitres, le pare-brise, les vitres de côté, celles en arrière, elles seront blindées», a expliqué celui qui compte plusieurs années d'expérience.

«L'intérieur, les panneaux de portes, les planchers, les plafonds, on peut rajouter des feuilles d'acier. Un système de télécommunications, des gyrophares», a-t-il poursuivi.

Plus d'une vingtaine d'étudiants seront appelés à faire les modifications de ces véhicules. Le projet débute le 2 avril et doit se terminer le 18 mai, juste à temps pour la tenue du Sommet du G7, qui aura lieu les 8 et 9 juin au Fairmont Le Manoir Richelieu, à La Malbaie.

«Il va vraiment y avoir beaucoup d'heures à mettre sur ce projet. Il faut bien placer le matériel et, après tout, ça reste des véhicules banalisés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça paraisse», a conclu le mécanicien.

Les étudiants seront appelés à suivre une formation la semaine prochaine. Entre temps, la GRC doit passer au peigne fin le profil et les antécédents de chaque candidat.