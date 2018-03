«Un de mes meilleurs amis a été abattu non loin d’ici» -Paul McCartney

Sir Paul McCartney a exprimé sa solidarité avec les manifestants lors de la manifestation de la «Marche pour la vie» qui se déroulait samedi, à New York.

L’ex-Beatles a voulu rappeler au monde entier sa propre expérience, alors qu’il a perdu un être cher sous les balles d’une arme à feu.

Il a simplement fait une déclaration à un journaliste de CNN.

«Comme vous le savez, un de mes meilleurs amis a été abattu non loin d'ici», a-t-il dit.

C'était un hommage discret à John Lennon, son camarade Beatles qui a été abattu devant le Dakota Building, où il vivait, en décembre 1980 par le tireur Mark David Chapman.

La manifestation de New York samedi s’est déroulée sur la 72e rue entre Columbus Avenue et Central Park West, à portée de vue du Dakota Building et du mémorial créé pour Lennon après sa mort.

La marche de New York était l'une des quelque 800 manifestations qui ont eu lieu dans le monde entier pour réclamer une réforme des armes à feu.

La principale manifestation était à Washington DC où 500 000 personnes sont attendues.

L'événement mondial a été orchestré par les survivants du massacre de Parkland en Floride le 14 février.

Dix-sept étudiants et enseignants sont morts sous les balles de Nikolas Cruz, qui risque la peine capitale.