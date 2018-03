Un hommage bouleversant aussi long que la fusillade de Parkland

Des foules immenses d'Américains sont descendues samedi dans la rue aux quatre coins des États-Unis, pour une manifestation historique contre les armes à feu, avec la jeunesse en fer de lance.

À Washington, Emma Gonzalez, l’étudiante rescapée des tirs à Parkland, a rendu un hommage bouleversant à ses camarades disparus.

Au total, l'étudiante a passé 6 minutes et 20 secondes sur la scène, c’est le temps dont le tireur a eu besoin pour tuer 17 personnes à Parkland

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP



















«En un peu plus de 6 minutes, 17 de nos amis nous ont été enlevés, 15 ont été blessés et tout le monde, absolument tout le monde dans la communauté de l’école Marjory Stoneman Douglas a été changé à jamais», a dit Emma Gonzalez.

«Six minutes et 20 secondes avec un AR-15 et mon amie Carmen ne se plaindra plus jamais de ses pratiques de piano», a-t-elle lancé, en larmes.

Après avoir nommé toutes les victimes de cette tragédie, l'étudiante a ensuite conservé le silence durant quatre minutes et demie sur scène.

«Depuis le moment où je suis arrivée sur cette scène, 6 minutes et 20 secondes se sont écoulées», a ensuite repris l'étudiante.

«Le tireur a maintenant arrêté de tirer et va bientôt abandonner son arme avant de se fondre à la foule d’étudiants qui quittent l’école. Il va marcher en liberté pendant une heure avant d’être arrêté», a-t-elle poursuivi.

«Battez-vous pour votre vie, avant que ce ne soit le travail de quelqu’un d’autre», a conclu Emma Gonzalez, acclamée par la foule.