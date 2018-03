Un réinvestissement réclamé dans les services

À l’approche de la présentation du budget provincial déposé ce mardi, des voix réclament un réinvestissement dans les centres jeunesse de la province.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) estime que le temps est venu pour l'ajout de ressources sur le terrain, à défaut de quoi les centres jeunesse seront en péril.

«Nos membres n'en peuvent plus de devoir compenser le manque de ressources humaines et financières. [...] Il est plus que temps de redonner de l'air à nos jeunes et aux personnes qui en prennent soin», a affirmé samedi la présidente de l'APTS, Carolle Dubé, dans un communiqué.

Selon l’Alliance, le nombre de signalements faits auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de 2013 à 2017 a augmenté de près de 10 %, tandis que les budgets n'ont crû que de 6,8 %. L’APTS souligne aussi que les heures supplémentaires des intervenants ont explosé depuis 2015, grimpant même de 33 % dans certains centres jeunesse.

L’organisme déplore par ailleurs que les délais d'attente soient en hausse constante et le personnel de plus en plus sous pression. Mme Dubé croit qu’il ne faut pas attendre que des malheurs se reproduisent avant de réagir.

«Nos membres nous rapportent qu'il n'est pas rare qu'ils doivent suivre 20 familles en même temps, souvent aux prises avec des problèmes multiples et complexes de toxicomanie, d'alcoolisme, de violence. Ils se saignent à blanc pour éviter le pire aux enfants dont ils ont la charge, mais il y a une limite à ce qu'ils peuvent endurer. Le point de rupture est atteint. Il faut agir.»